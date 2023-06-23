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5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...

Dünya günlerdir kayıp olan Titanik denizaltısı Titan'ı konuşuyor. Türkiye saatiyle dün akşam vakitlerinde Titan'ın enkazı Titanik enkazına yakın bir yerde bulundu. ABD Sahil Güvenliği, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haberin ardından Titan'ın içine dair görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Söz konusu görüntülerin 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının önceki seferlerinden olduğu iddia edildi. Öte yandan, yolcuların cansız bedenlerinden henüz bir iz yokken, olayla ilgili yürek sızlatan gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Pakistanlı işadamı Sehzade Dawood'un ablası Azmeh Dawood, 19 yaşındaki Sulaiman'ın Titan seferine çıkmak konusunda isteksiz olduğunu söyleyerek, bu yolculuğa babasını mutlu etmek amacıyla katıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 23.06.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:15
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5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...

Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı Titan dünya gündemini sarstı. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu denizaltını arama çalışmaları acı bir sonla sonuçlandı.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titanik'in enkazına turist taşıyan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre Atlas Okyanusu'nun derinliklerindeki Titanik'in enkazı yakınlarında bazı parçalar bulundu. Parçalar, 3 bin 800 metre derinlikteki Titanik'in enkazının 488 metre uzağında uzaktan kumanda edilen araç ile tespit edildi.

Bunların ABD'li OceanGate Expeditions firmasına ait 'Titan' isimli denizaltının dış gövdesine ait olduğu anlaşıldı.

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5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...

"BASINÇ KAYBI SONUCU PATLAMIŞ OLABİLİR"

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, denizaltıda basınç kaybı sonucu içe doğru patlama meydana geldi. OceanGate'den de hayatını kaybeden 5 kişi için açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "CEO'muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizaltıda bulunan 5 kişinin "gerçek birer kaşif" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu trajik vakitte, kalplerimiz bu 5 ruh ve ailelerinin her bir üyesiyle." denildi.

Firmanın, arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese müteşekkir olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, tüm kaşif topluluğu ve yakınlarını denizde kaybeden tüm aileler için çok üzücü bir an. Bu acılı zamanda ailelerin gizliliğine saygı duyulmasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...

ENKAZ 5 PARÇAYA AYRILMIŞ

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını ifade etti.

Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger, Boston'da yaptığı basın açıklamasında, "Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz." dedi.

Mauger, kazanın, Titan denizaltısının dalışa geçmesinden 1 saat 45 dakika sonra, araçla iletişimin koptuğu anda gerçekleştiğini ifade etti.

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5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...

Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.