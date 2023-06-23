5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...
Dünya günlerdir kayıp olan Titanik denizaltısı Titan'ı konuşuyor. Türkiye saatiyle dün akşam vakitlerinde Titan'ın enkazı Titanik enkazına yakın bir yerde bulundu. ABD Sahil Güvenliği, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haberin ardından Titan'ın içine dair görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Söz konusu görüntülerin 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının önceki seferlerinden olduğu iddia edildi. Öte yandan, yolcuların cansız bedenlerinden henüz bir iz yokken, olayla ilgili yürek sızlatan gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Pakistanlı işadamı Sehzade Dawood'un ablası Azmeh Dawood, 19 yaşındaki Sulaiman'ın Titan seferine çıkmak konusunda isteksiz olduğunu söyleyerek, bu yolculuğa babasını mutlu etmek amacıyla katıldığını belirtti.
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