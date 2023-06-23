5 kişiye mezar olan yer! Titan’da yürek sızlatan detay: 19 yaşındaki Süleyman...

"BASINÇ KAYBI SONUCU PATLAMIŞ OLABİLİR"

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, denizaltıda basınç kaybı sonucu içe doğru patlama meydana geldi. OceanGate'den de hayatını kaybeden 5 kişi için açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "CEO'muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizaltıda bulunan 5 kişinin "gerçek birer kaşif" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu trajik vakitte, kalplerimiz bu 5 ruh ve ailelerinin her bir üyesiyle." denildi.

Firmanın, arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese müteşekkir olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, tüm kaşif topluluğu ve yakınlarını denizde kaybeden tüm aileler için çok üzücü bir an. Bu acılı zamanda ailelerin gizliliğine saygı duyulmasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.