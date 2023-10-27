İşgalci İsrail'in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim

Gazze'yi ele geçirme planını devreye sokarak Filistin halkına karşı soykırım başlatan İsrail, arkasındaki Batı desteğiyle kirli bir propaganda da yürütüyor. Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürünün ardından bu kez de TikTok'ta yaşananlar gündem oldu. Filistin destekçisi ABD'li bir TikTok kullanıcısı kirli teklifi ifşa etti.

Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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