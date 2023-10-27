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Haberler Galeri İşgalci İsrail'in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim

İşgalci İsrail'in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim

Gazze'yi ele geçirme planını devreye sokarak Filistin halkına karşı soykırım başlatan İsrail, arkasındaki Batı desteğiyle kirli bir propaganda da yürütüyor. Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürünün ardından bu kez de TikTok'ta yaşananlar gündem oldu. Filistin destekçisi ABD'li bir TikTok kullanıcısı kirli teklifi ifşa etti.

Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:00
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İşgalci İsrail’in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim
Gazze halkına 21 gündür bomba yağdıran İsrail, işgal planını tamamlamak için kara saldırısına da hazırlanıyor. Gazze topraklarını ele geçirmek için yaptığı planları devreye sokan İsrail, 7 bini aşkın masum canı hayattan vahşice kopardı. Katlettiği sivillerin yarısı çocuk olan İsrail, özellikle sivil yerleşimleri ve hastaneleri hedef alıyor.
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İşgalci İsrail’in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim

SİYONİST LOBİ BATI SERMAYESİYLE KOL KOLA

Açık açık bir soykırım gerçekleştiren İsrail, hem işlediği suçları örtbas etmek hem de kirli propagandasını yapmak için en büyük desteği ise Batı sermayesinden alıyor.

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İşgalci İsrail’in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim

Birçok Batılı devletin yanı sıra İsrail katliamlarına en büyük destek, Siyonist lobiyle kol kola yürüyen sosyal medya şirketlerinden geliyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana META çatışı altında bulunan Facebook, Instagram gibi sosyla medya platformları Filistin'e destek veren hesapları sansürlüyor. İsrail propagandasının desteklendiği bu sitelerde "masum Filistinliler katlediliyor" demek terör propagandası olarak kabul ediliyor.

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İşgalci İsrail’in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim

FİLİSTİNLİLERE "TERÖRİST" DENİYOR

Instagram, profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli TERÖRİSTLER özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çeviyor.

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İşgalci İsrail’in propaganda hamlesi! Siyonist vakıf devrede: Filistin’e desteğini geri al sana para verelim

Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.