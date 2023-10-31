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Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius 'savaşa hazırlık' çağrısı yaptı
Katil İsrail 25 gündür Gazze'ye bomba yağdırırken, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Siyonist İsrail'in uyguladığı soykırıma ABD'nin koşulsuz destek vermesi ile Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Avrupa'dan da korkutan bir açıklama geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Savaşa hazır olmaları gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:50Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:21