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Haberler Galeri Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius 'savaşa hazırlık' çağrısı yaptı

Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius 'savaşa hazırlık' çağrısı yaptı

Katil İsrail 25 gündür Gazze'ye bomba yağdırırken, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Siyonist İsrail'in uyguladığı soykırıma ABD'nin koşulsuz destek vermesi ile Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Avrupa'dan da korkutan bir açıklama geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Savaşa hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:21
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Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ’savaşa hazırlık’ çağrısı yaptı

Yeni bir savaş daha mı çıkıyor? Almanya'dan korkutan bir çıkış geldi. 25 gündür işgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliam yapmasını izleyen Avrupa'da bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için tarihi bir dönüm noktası diyerek 'savaşa hazırlık' çağrısı yaptı.

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Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ’savaşa hazırlık’ çağrısı yaptı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

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Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ’savaşa hazırlık’ çağrısı yaptı

Pistorius, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Almanya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ’savaşa hazırlık’ çağrısı yaptı

Bu savaşın siyaset ve toplumda bir "zihniyet değişikliği" getirmesi gerektiğini ifade eden Pistorius, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor.

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Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ’savaşa hazırlık’ çağrısı yaptı

Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.