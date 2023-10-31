Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ’savaşa hazırlık’ çağrısı yaptı

Yeni bir savaş daha mı çıkıyor? Almanya'dan korkutan bir çıkış geldi. 25 gündür işgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliam yapmasını izleyen Avrupa'da bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için tarihi bir dönüm noktası diyerek 'savaşa hazırlık' çağrısı yaptı.