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İşgalci İsrail’den Lübnan’ın güneyine bombardıman! Saldırı anını A Haber sıcak bölgeden görüntüledi | Önce yangın sonra patlama sesleri...

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede İsrail'in Lübnan'a saldırı anını A Haber ekibi sıcak bölgeden görüntüledi. Canlı yayında A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın özel görüntüleri ekranlara saniye saniye yansıdı. Saldırı sonrası Lübnan'ın güneyinde yangın çıktı. Kurşun açıklamasında, "Şuan itibarıyla yangın çıkmış durumda. Bu tür karşılıklı saldırılardan dolayı orman yangınları da çıkabiliyor. Ne yazık ki yine ciğerler yanıyor." dedi. Kurşun, açıklamalarına devam ederken canlı yayında patlama sesleri de duyuldu. Kurşun, yaptığı açıklamada, "Burada patlama sesleri duyuluyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çok ilginç görüntülere şahit oluyoruz. Kameralarımızı biranda oraya doğru çevirdik. Bir havai fişek patlatılmasına da A Haber'de şahit olduk. O bölgede küçük bir duman tabakası da oluştu." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 04.08.2024 19:38 Güncelleme: 04.08.2024 19:51
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İşgalci İsrail’den Lübnan’ın güneyine bombardıman! Saldırı anını A Haber sıcak bölgeden görüntüledi | Bölgede patlama sesleri...

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor.

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İşgalci İsrail’den Lübnan’ın güneyine bombardıman! Saldırı anını A Haber sıcak bölgeden görüntüledi | Bölgede patlama sesleri...

SALDIRI ANI A HABER'DE
Tansiyonun yüksek olduğu bölgede İsrail'in Lübnan'a saldırı anını A Haber ekibi sıcak bölgeden görüntüledi.

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İşgalci İsrail’den Lübnan’ın güneyine bombardıman! Saldırı anını A Haber sıcak bölgeden görüntüledi | Bölgede patlama sesleri...

Canlı yayında A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın özel görüntüleri ekranlara saniye saniye yansıdı.

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İşgalci İsrail’den Lübnan’ın güneyine bombardıman! Saldırı anını A Haber sıcak bölgeden görüntüledi | Bölgede patlama sesleri...

Saldırı sonrası Lübnan'ın güneyinde yangın çıktı. Kurşun açıklamaları şöyle: "İsrail savaş uçakları 1 noktaya atış gerçekleştirdi. Şimdi kameraman arkadaşım Aydın Baytar gösterecek. Bir duman bulutu vardı ama rüzgarın etkisiyle o duman dağıldı. Üst taraftan bizim de buradan kuş bakışı görebildiğimiz yaklaşık 1-2 km uzaklıktaki o tepenin üzerindeki bir nokta İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmış durumda.

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İşgalci İsrail’den Lübnan’ın güneyine bombardıman! Saldırı anını A Haber sıcak bölgeden görüntüledi | Bölgede patlama sesleri...

Tabii oradan dumanlar dağıldı ama bir diğer tarafta dumanlar yükselmeye devam ediyor. Hatta orada bir yangının çıktığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Şuan itibarıyla yangın da çıkmış durumda. Bu tür karşılıklı saldırılardan dolayı orman yangınları da çıkabiliyor. Ne yazık ki yine ciğerle yanıyor. Sadece atış yapılmıyor. İşte o saldırıların ardından da füzelerin düştüğü yerlerden roketlerin düştüğü yerlerde de orman yangınları çıkabiliyor.