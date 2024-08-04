İşgalci İsrail’den Lübnan’ın güneyine bombardıman! Saldırı anını A Haber sıcak bölgeden görüntüledi | Önce yangın sonra patlama sesleri...

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede İsrail'in Lübnan'a saldırı anını A Haber ekibi sıcak bölgeden görüntüledi. Canlı yayında A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın özel görüntüleri ekranlara saniye saniye yansıdı. Saldırı sonrası Lübnan'ın güneyinde yangın çıktı. Kurşun açıklamasında, "Şuan itibarıyla yangın çıkmış durumda. Bu tür karşılıklı saldırılardan dolayı orman yangınları da çıkabiliyor. Ne yazık ki yine ciğerler yanıyor." dedi. Kurşun, açıklamalarına devam ederken canlı yayında patlama sesleri de duyuldu. Kurşun, yaptığı açıklamada, "Burada patlama sesleri duyuluyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çok ilginç görüntülere şahit oluyoruz. Kameralarımızı biranda oraya doğru çevirdik. Bir havai fişek patlatılmasına da A Haber'de şahit olduk. O bölgede küçük bir duman tabakası da oluştu." ifadelerini kullandı.