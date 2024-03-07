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Katil Netanyahu gözünü Refah'a dikti! Refah için geri adım yok: Savaş sürecek

7 Ekim'den itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katleden terör ordusunun gözü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ta. Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine karadan saldırı yapılmamasının "savaşın kaybedilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 20:17
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Katil Netanyahu gözünü Refah’a dikti! Refah için geri adım yok: Savaş sürecek

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Netanyahu, katıldığı bir askeri mezuniyet töreninde, Gazze'de 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara işgaline ilişkin konuştu.

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Katil Netanyahu gözünü Refah’a dikti! Refah için geri adım yok: Savaş sürecek

Netanyahu, "Uluslararası baskı var ve giderek artıyor, ancak özellikle uluslararası baskı arttığında safları sıklaştırmalı, savaşı durdurma girişimlerine karşı birlikte durmalıyız" dedi.

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Katil Netanyahu gözünü Refah’a dikti! Refah için geri adım yok: Savaş sürecek

Refah kentine karadan saldırının gerçekleşeceğini ifade eden Netanyahu, İsrail ordusunun "Hamas'ın son kalesi" Refah da dahil Gazze'nin tüm bölgelerinde faaliyet göstereceğini söyledi.

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Katil Netanyahu gözünü Refah’a dikti! Refah için geri adım yok: Savaş sürecek

Netanyahu, Refah kentine işaret ederek, "Bizden oraya hareket etmememizi isteyenler savaşı kaybetmemizi söylüyor. Bu gerçekleşmeyecek." dedi.

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Katil Netanyahu gözünü Refah’a dikti! Refah için geri adım yok: Savaş sürecek

Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.