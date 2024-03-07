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Katil Netanyahu gözünü Refah'a dikti! Refah için geri adım yok: Savaş sürecek
7 Ekim'den itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katleden terör ordusunun gözü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ta. Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine karadan saldırı yapılmamasının "savaşın kaybedilmesi" anlamına geldiğini belirtti.
ahaber.com.trAA
Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:16Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 20:17