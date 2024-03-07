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Rekor Kırıldı! 1990'lardan Sonra En Büyük Rezerv Bulundu!

Sibirya'nın Sovinoye bölgesinde 100 tondan fazla altın rezervi keşfedildi! 1991'den sonra Rusya'da açılan en büyük altın madeni olan Sovinoye, donmuş topraklar anlamına gelen permafrost'un altında rezervin saklı olduğu anlaşıldı. Rosatom tarafından yapılan 1 milyar rubleden fazla yatırım ile madenin 2029'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:08
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Rekor Kırıldı! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Bulundu!

Sibirya'nın soğuk topraklarında altın ateşi yeniden alevlendi! Sovinoye bölgesinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 100 tondan fazla altın rezervi keşfedildi.

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Rekor Kırıldı! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Bulundu!

1991'den sonra Rusya'da açılan en büyük altın madeni olma özelliği taşıyan Sovinoye, sadece Rusya için değil, dünya altın piyasası için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Rekor Kırıldı! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Bulundu!

Donmuş topraklar anlamına gelen permafrost'un altında saklı bulunan bu hazine, Rusya'nın altın rezervlerini önemli ölçüde artıracak ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

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Rekor Kırıldı! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Bulundu!

Rosatom tarafından yapılan 1 milyar rubleden fazla yatırım ile madenin 2029'da faaliyete geçmesi ve yılda 3 ton altın üretmesi planlanıyor.

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Rekor Kırıldı! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Bulundu!

Bu üretim miktarı Rusya'nın altın üretimini %20'den fazla artıracak.