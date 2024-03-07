07 Mart 2024, Perşembe
Rekor Kırıldı! 1990'lardan Sonra En Büyük Rezerv Bulundu!
Sibirya'nın Sovinoye bölgesinde 100 tondan fazla altın rezervi keşfedildi! 1991'den sonra Rusya'da açılan en büyük altın madeni olan Sovinoye, donmuş topraklar anlamına gelen permafrost'un altında rezervin saklı olduğu anlaşıldı. Rosatom tarafından yapılan 1 milyar rubleden fazla yatırım ile madenin 2029'da faaliyete geçmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:08
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