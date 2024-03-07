07 Mart 2024, Perşembe
Savaşın gölgesinde 8 Mart! Gazzeli kadınlar 'Kadınlar Günü'nü buruk karşılıyor! "Gazze'nin kadınları kanlarla süsleniyor"
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgali nedeniyle açlık kriziyle mücadele eden Filistinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ve yaklaşan ramazan ayını buruk bir şekilde karşılıyor. Konuya ilişkin konuşan Filistinli Buşra eş-Şafii, "Dünya Kadınlar Günü'nden bahsediyorlar. Hangi kadınlar günü. Şehit annesi olan kadının mı günü? Yaralı annesi olan kadının mı? Çocuklarını kaybeden ve onları bulamayan, enkaz altından çıkaramayan kadının mı?" ifadeleri ile serzenişte bulundu.
Giriş Tarihi: 07.03.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:43
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