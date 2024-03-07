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Savaşın gölgesinde 8 Mart! Gazzeli kadınlar 'Kadınlar Günü'nü buruk karşılıyor! "Gazze'nin kadınları kanlarla süsleniyor"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgali nedeniyle açlık kriziyle mücadele eden Filistinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ve yaklaşan ramazan ayını buruk bir şekilde karşılıyor. Konuya ilişkin konuşan Filistinli Buşra eş-Şafii, "Dünya Kadınlar Günü'nden bahsediyorlar. Hangi kadınlar günü. Şehit annesi olan kadının mı günü? Yaralı annesi olan kadının mı? Çocuklarını kaybeden ve onları bulamayan, enkaz altından çıkaramayan kadının mı?" ifadeleri ile serzenişte bulundu.

Giriş Tarihi: 07.03.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:43
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Gazzeli kadınlar Dünya Kadınlar Günü ile ramazanı buruk karşılıyor! Gazze’nin kadınları kanlarla süsleniyor

İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, katliam, yıkım ve açlığın gölgesinde ramazan ayını bekliyor.

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Gazzeli kadınlar Dünya Kadınlar Günü ile ramazanı buruk karşılıyor! Gazze’nin kadınları kanlarla süsleniyor

Ramazan ayını hüzünlü bir şekilde karşılayanlardan 44 yaşındaki Filistinli Buşra eş-Şafii, İsrail'in geçen hafta Beyt Lahya'yı hedef alan saldırısında ağır yaralandıktan sonra bilincini kaybeden ve Kemal Advan Hastanesinde tedavi gören teyzesine refakat ediyor.

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Gazzeli kadınlar Dünya Kadınlar Günü ile ramazanı buruk karşılıyor! Gazze’nin kadınları kanlarla süsleniyor

AA muhabirine konuşan Şafii, bomba seslerinin olmadığı daha güvenli bir ortamda bu mübarek ayın atmosferini yaşamak istediklerini belirterek, "Herkes ramazana süslerle hazırlanırken, Gazze'nin kadınları kanlarla süsleniyor." serzenişinde bulundu.

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Gazzeli kadınlar Dünya Kadınlar Günü ile ramazanı buruk karşılıyor! Gazze’nin kadınları kanlarla süsleniyor

Şafii ayrıca yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanacağını ve bu günün Gazzeli kadınlar için bir anlam ifade etmediğini dile getirerek şunları söyledi: "Dünya Kadınlar Günü'nden bahsediyorlar. Hangi kadınlar günü. Şehit annesi olan kadının mı günü? Yaralı annesi olan kadının mı? Çocuklarını kaybeden ve onları bulamayan, enkaz altından çıkaramayan kadının mı?"

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Gazzeli kadınlar Dünya Kadınlar Günü ile ramazanı buruk karşılıyor! Gazze’nin kadınları kanlarla süsleniyor

Şafii, solunum cihazına bağlı teyzesine işaret ederek, onun da bir kadın olduğunu, en iyi annelerden biri olduğunu, başına gelen musibetlere sabrettiğini ve mücadeleci bir kadın olduğunu belirterek, "Bu kadınların, çocukların, yaşlıların ne günahı vardı, suçları ne? Biz sıradan sivil insanlarız. Sadece güven ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Taş üstünde taş bırakmadılar. Yakınlarımız, akrabalarımız şehit oldu. Teyzemin kızı çok gayretli çalışkandı, öğretmen olmak istiyordu. Şehit oldu. Tüm sevdiklerimizi kaybettik. Yahudileri Allah'a havale ediyoruz. Yazıklar olsun." diye konuştu.