ABD basını istihbarat raporunu sızdırdı! İran'ın intikam saldırısı için saat verildi
7 Ekim tarihinden itibaren Filistin zulmünün yaşandığı Orta Doğu'da bir kez daha gerilim yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in büyükelçiliğine yönelik saldırısı ile sarsılan İran'dan 'misilleme' açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir yetkili ise 'intikam saldırısı' için saat verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.04.2024
10:41
İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesine yönelik saldırısı sonucu Orta Doğu'da gerilim tırmandı. İran'ın 'misilleme' mesajı sonrası İsrail tedbirlerini artırdı. Yedek güçler orduya çağırılırken sığınaklar bile hazırlandı. ABD basını ise 'intikam saldırısı' hakkında ilginç bir iddia kaleme aldı.
11 Nisan Perşembe günü The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkili, İran'ın gelecek 24 ila 48 saat içerisinde İsrail'in topraklarına saldıracağını açıkladı. Saldırının İran'ın kendi topraklarından İsrail'in güneyine ya da kuzeyine düzenleyeceği vurgulandı.
SALDIRI GÜNLER İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK!
Hafta başında beri ABD basınında yer alan istihbarat raporlarında, İsrail'le bağlantılı hedeflere İran ya da 'vekilleri' tarafından yakın zaman içinde saldırı düzenlenebileceği kaleme alınmıştı. WSJ'ye konuşan kaynak ise bu saldırının İsrail'in sınırları içinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Dün konuya ilişkin konuşan ABD'li bir yetkili de İran'ın 'misilleme saldırısının' günler içinde 'muhtemelen İsrail topraklarında' olabileceğini vurguladı.
REUTERS AÇIKLADI: İRAN'DAN ABD'YE MESAJ!
Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan İranlı kaynaklar ise İran'ın, Umman ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan aracılığıyla Washington'a bir mesaj ilettiğini açıkladı. İranlı kaynaklara göre, İran, İsrail'in saldırısına, gerilimi 'büyük çapta tırmandırmamayı' amaçlayan bir şekilde yanıt verecek.
ABD: GERGİNLİĞİ ARTIRMAK İRAN'IN ÇIKARINA DEĞİL
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise düzenlediği basın toplantısında İran-İsrail hattındaki gerilim hakkında açıklama yaptı. Orta Doğu'da gerginliğin artma riskinden endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Miller, özellikle İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerinin endişe verici olduğunu vurguladı. Miller, ABD'nin bu tehditler karşısında İsrail'e tam destek verdiğini açıkladı.