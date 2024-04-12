ABD basını istihbarat raporunu sızdırdı! İran'ın intikam saldırısı için saat verildi

7 Ekim tarihinden itibaren Filistin zulmünün yaşandığı Orta Doğu'da bir kez daha gerilim yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in büyükelçiliğine yönelik saldırısı ile sarsılan İran'dan 'misilleme' açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir yetkili ise 'intikam saldırısı' için saat verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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