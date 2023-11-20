20 Kasım 2023, Pazartesi
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK'nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...
Global Firepower tarafından periyodik olarak açıklanan en güçlü ordular sıralamasında Türkiye'nin üst sıralara çıkması, ülkenin savunma ve güvenlik alanlarına yönelik önemli yatırımlarının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen bu stratejik yatırımlar, Türkiye'nin uluslararası alanda askeri kapasitesini ve yeteneklerini belirgin bir şekilde artırmış durumda. İşte 100 ülkenin içerisinde ilk 50 ülke...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 23:03
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