Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK’nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye’nin sırası...

Her yıl Global Firepower şirketi tarafından yayınlanan en güçlü ordular listesi, dünya genelindeki ülkelerin askeri yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren önemli bir referans kaynağıdır. Bu sıralama, askeri güç, ekonomik kaynaklar, endüstriyel kapasite ve coğrafi faktörler gibi bir dizi kritik kriteri dikkate alarak oluşturulur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası sahnede önemli bir aktör olarak kabul edilmesinin arkasında, bu güçlü ordu yapısının etkisi büyük rol oynamaktadır. İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...