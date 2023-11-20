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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK'nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...

Global Firepower tarafından periyodik olarak açıklanan en güçlü ordular sıralamasında Türkiye'nin üst sıralara çıkması, ülkenin savunma ve güvenlik alanlarına yönelik önemli yatırımlarının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen bu stratejik yatırımlar, Türkiye'nin uluslararası alanda askeri kapasitesini ve yeteneklerini belirgin bir şekilde artırmış durumda. İşte 100 ülkenin içerisinde ilk 50 ülke...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 23:03
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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK’nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye’nin sırası...

Her yıl Global Firepower şirketi tarafından yayınlanan en güçlü ordular listesi, dünya genelindeki ülkelerin askeri yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren önemli bir referans kaynağıdır. Bu sıralama, askeri güç, ekonomik kaynaklar, endüstriyel kapasite ve coğrafi faktörler gibi bir dizi kritik kriteri dikkate alarak oluşturulur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası sahnede önemli bir aktör olarak kabul edilmesinin arkasında, bu güçlü ordu yapısının etkisi büyük rol oynamaktadır. İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK’nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye’nin sırası...

50-Danimarka

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK’nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye’nin sırası...

49-Etiyopya

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK’nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye’nin sırası...

48-Çekya

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK’nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye’nin sırası...

47-Romanya