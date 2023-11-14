Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin'i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

ABD ve AB, işgalci İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'deki katliamına göz yumarken Fransız Cumhurbaşkanı Macron, bir taraftan bölgede ateşkes olması gerektiğini söylerken bir taraftan da katil Netanyahu'nun eteklerinin atlına saklanmaya devam ediyor. Ülke gündeminde tepkiyle karşılanan bu ikili oyunun ardından Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Pascal Praud, işgalcileri savunarak Siyonizm propagandası yaptı. Praud, Filistinlileri anladığını söyleyen konuk gazeteciyi de program sonrası azarladı.