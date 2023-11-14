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Haberler Galeri Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin'i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin'i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

ABD ve AB, işgalci İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'deki katliamına göz yumarken Fransız Cumhurbaşkanı Macron, bir taraftan bölgede ateşkes olması gerektiğini söylerken bir taraftan da katil Netanyahu'nun eteklerinin atlına saklanmaya devam ediyor. Ülke gündeminde tepkiyle karşılanan bu ikili oyunun ardından Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Pascal Praud, işgalcileri savunarak Siyonizm propagandası yaptı. Praud, Filistinlileri anladığını söyleyen konuk gazeteciyi de program sonrası azarladı.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 22:57
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Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin’i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

CNews kanalındaki bir canlı yayın programının sosyal medyada yayınlanan kamera arkası görüntülerinde, Praud'un yayına katılan bir gazeteciye "Yayında Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur." dediği duyuldu.

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Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin’i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

Praud, söz konusu gazetecinin "Filistinlileri anladığını söylediğini" belirterek, "Filistinlilerin, İsrail'i yok etmek istediğini" iddia etti.

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Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin’i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

Filistin halkını savunmadığını belirten gazeteci, Praud'un Filistin halkına yönelik suçlamalarını kabul etmeyerek, sunucunun tavrına tepki gösterdi.

Bir diğer kadın gazeteci ise meslektaşını savunarak, "(Filistinlileri) anladığını söylemedi, (bölgedeki) durumu anlattı." dedi.

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Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin’i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

SİYONİST SUNUCUNUN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Tepkiye neden olan söz konusu kayıtlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Fransız kanalda Siyonizm propagandası! Sunucu Pascal Praud Filistin’i savunan gazeteciyi azarladı, Gazze’deki soykırıma destek verdi

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Herkes gerçek yüzlerini görüyor artık" değerlendirmesini yaparken, bir başka kullanıcı da "Bu ne şimdi yine ?" diyerek, Praud'un bir gazetecinin davranması gerektiğinin aksine hareket ettiğini savundu.