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Ultra Ortodoks Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto! Trafiği kapattılar | Polis direnen bazı Haredileri böyle gözaltına aldı

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Bney Brak kentinde, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti. Göstericiler, kuzey güney yönünde uzanan ve Bney Brak kentinden geçen 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Polisler, otoyolda oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahalede bulundu. Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler uzun bir süre trafiğe engel oldu. Göstericileri ayırarak trafiği açmaya çalışan polisin göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameralara böyle yansıdı.

Giriş: 20.06.2024 22:08
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Ultra Ortodoks Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto! Trafiği kapattılar | Polisten sert müdahale

Onlarca Haredi, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, İsrail'deki zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek için gösteri düzenledi.

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Ultra Ortodoks Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto! Trafiği kapattılar | Polisten sert müdahale

Göstericiler, kuzey güney yönünde uzanan ve Bney Brak kentinden geçen 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Polisler, otoyolda oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahalede bulundu.

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Ultra Ortodoks Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto! Trafiği kapattılar | Polisten sert müdahale

Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler uzun bir süre trafiğe engel oldu. Göstericileri ayırarak trafiği açmaya çalışan polisin göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameralarla kaydedildi.

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Ultra Ortodoks Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto! Trafiği kapattılar | Polisten sert müdahale

İsrail'de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne başlayan saldırıların ardından Haredilerin askerlikten muaf tutulmaya devam edilip edilmeyeceği tartışması yaşanıyor.

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Ultra Ortodoks Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto! Trafiği kapattılar | Polisten sert müdahale

İsrail Meclisinde, Haredilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı, 11 Haziran'da yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edilmişti.