Ultra Ortodoks Yahudiler’den İsrail’in o hizmetine protesto! Trafiği kapattılar | Polis direnen bazı Haredileri böyle gözaltına aldı

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Bney Brak kentinde, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti. Göstericiler, kuzey güney yönünde uzanan ve Bney Brak kentinden geçen 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Polisler, otoyolda oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahalede bulundu. Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler uzun bir süre trafiğe engel oldu. Göstericileri ayırarak trafiği açmaya çalışan polisin göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameralara böyle yansıdı.