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Gazze'de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta 14. güne girildi. Katil İsrail, gece gündüz demeden sivillerin üstüne bomba yağdırırken, Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda ölen bebeklerin cansız bedenleri önünde ağlayarak dünyaya seslendi: Bu katliamı görmüyor musunuz?

Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 08:44
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Gazze’de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri önünde yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğularak İsrail zulmüne isyan etti:

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Gazze’de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı

"Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu?

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Gazze’de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı

Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, neredesin? İşgalin bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz? Bu bir katliam. Dünya görsün, bunlar sadece çocuk..."

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Gazze’de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR VAHŞET GÖRMEDİK

İsrail'in bombaladığı El Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde aralarında çocukların da olduğu 471 sivil hayatını kaybetti.

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Gazze’de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı

Saldırıda 26 doktorun da öldüğü öğrenildi. Hastane doktorlarından Muhammed Gniem, "Daha önce böyle bir vahşet görmedim. Gelen çocuklar parça parçaydı. Gördüğümüz yaraların vahşeti, daha önce Gazze'ye yapılan hiçbir saldırıda tanık olmadığımız bir şeydi. Olanların gerçek olduğuna hâlâ inanamıyoruz. Bu bir hastane! Uluslararası hukuk tarafından korunuyor" dedi.