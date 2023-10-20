Gazze’de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı

Saldırıda 26 doktorun da öldüğü öğrenildi. Hastane doktorlarından Muhammed Gniem, "Daha önce böyle bir vahşet görmedim. Gelen çocuklar parça parçaydı. Gördüğümüz yaraların vahşeti, daha önce Gazze'ye yapılan hiçbir saldırıda tanık olmadığımız bir şeydi. Olanların gerçek olduğuna hâlâ inanamıyoruz. Bu bir hastane! Uluslararası hukuk tarafından korunuyor" dedi.