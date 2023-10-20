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Gazze'de sağlıkçılar bağrına taş yaralara sirke bastı! İnsanlık morga kaldırıldı
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta 14. güne girildi. Katil İsrail, gece gündüz demeden sivillerin üstüne bomba yağdırırken, Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda ölen bebeklerin cansız bedenleri önünde ağlayarak dünyaya seslendi: Bu katliamı görmüyor musunuz?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:44Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 08:44