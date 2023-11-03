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Katil Gazze'de soykırımı böyle yapıyor! Her saat 15 kişi hayatını kaybediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Katil İsrail'in Gazze'deki devlet terörü bütün vahşetiyle sürüyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 08:41
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Katil Gazze’de soykırımı böyle yapıyor! Her saat 15 kişi hayatını kaybediyor |

İşgalci İsrail kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında 27'nci gün yine savaş suçlarıyla geçti. Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 265 artarak, 9 bin 61'e yükseldi.

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Katil Gazze’de soykırımı böyle yapıyor! Her saat 15 kişi hayatını kaybediyor |

7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, yerleşim yerlerini ya da ibadethaneleri hedef alan İsrail dün de yine sivilleri bombaladı.

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Katil Gazze’de soykırımı böyle yapıyor! Her saat 15 kişi hayatını kaybediyor |

İsrail ordusunun Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulun çevresine düzenlediği saldırıda en az 27 kişi öldürüldü.

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Katil Gazze’de soykırımı böyle yapıyor! Her saat 15 kişi hayatını kaybediyor |

İsrail ordusu saldırıyı beyaz fosfor bombası ve top mermileri ile düzenledi. Dün ayrıca fırını da hedef aldılar. Yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bildirildi.

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Katil Gazze’de soykırımı böyle yapıyor! Her saat 15 kişi hayatını kaybediyor |

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi UNOCHA'nın güncellemesine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 11 fırın vuruldu ve yıkıldı.