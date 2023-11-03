Katil Gazze'de soykırımı böyle yapıyor! Her saat 15 kişi hayatını kaybediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Katil İsrail'in Gazze'deki devlet terörü bütün vahşetiyle sürüyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 08:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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