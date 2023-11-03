Gazzeli genç İsrail katliamına böyle isyan etti!

6 yıl önce üniversite eğitimi için geldiği Türkiye'de yaşamına devam eden Gazzeli Razan Mohamed, topraklarında yaşanan İsrail katliamı sebebiyle ailesinden günlerdir haber alamıyor. Ailesinin şu an Gazze'nin güney kesiminde bulunduğunu ve günlerdir kendilerinden haber alamadığını belirten Mohamed, "Aileme 'İyi geceler' diyemeden uyumanın acısını ilk kez yaşadım. Akrabalarım kuzeyden güneye göç etmek zorunda bırakıldı. Ailemin de akrabalarımın da hayatta olup olmadıklarını öğrenemiyorum. Biz Filistinliler 1 aydır değil, 75 yıldır soykırıma maruz kalıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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