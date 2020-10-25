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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Katar'daki büyük marketler zincirlerinden Türk ürünlerine büyük destek Katar'daki büyük marketler zincirlerinden Türk ürünlerine büyük destek Körfez ülkelerinde gayriresmi olarak başlatılan boykot çağrılarına karşılık, Katar'daki büyük marketler zincirlerinden "Al Rawnak"ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü. Giriş Tarihi: 25.10.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 11:50
Ülkedeki tüm şubelerinde satışa sunduğu Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AA muhabirine konuşan Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini "Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması" şeklinde açıkladı.
Derviş, "Maalesef bazı ülkelerin başını çektiği Türk ürünlerine yönelik boykot çağrıları ve Türkiye'nin karalanması kampanyalarına karşılık bizim de böyle bir hamleyle rolümüzü yerine getirmemiz gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.
"Türk ürünleri, toplumdaki tüm kesimlerin satın alma gücüne hitap eden, benzerleriyle fiyatta rekabet edebilir ve yüksek kaliteli mallardan oluşuyor." diyen Derviş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'ye destek amacıyla Türk ürünlerinin satın alınması yönünde büyük bir ilgi oldu. Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların bu konuda bilinçli olmalarından dolayı Türk mallarının satın alınması ve Türk ekonomisinin desteklenmesi amacıyla güçlü bir faaliyet gerçekleşti. Müşteriye sunulan Türk ürünü sayısı 5 binden fazla, ayrıca başka ülkelerin ürünlerinin yerine de Türk ürünleri getirildi."