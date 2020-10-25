Katar'daki büyük marketler zincirlerinden Türk ürünlerine büyük destek

"Türkiye'ye destek amacıyla Türk ürünlerinin satın alınması yönünde büyük bir ilgi oldu. Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların bu konuda bilinçli olmalarından dolayı Türk mallarının satın alınması ve Türk ekonomisinin desteklenmesi amacıyla güçlü bir faaliyet gerçekleşti. Müşteriye sunulan Türk ürünü sayısı 5 binden fazla, ayrıca başka ülkelerin ürünlerinin yerine de Türk ürünleri getirildi."