Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlumu katlederken Kassam Tugayları ise direnişini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusunu gafil avladığı görülüyor. Terör devleti ordusuna büyük darbe vurduğu görülüyor. İşte kare kare o anlar....

hezimetinden sonra Kassam Tugayları'nın silahlarına karşı aciz kala