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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlumu katlederken Kassam Tugayları ise direnişini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusunu gafil avladığı görülüyor. Terör devleti ordusuna büyük darbe vurduğu görülüyor. İşte kare kare o anlar....

hezimetinden sonra Kassam Tugayları'nın silahlarına karşı aciz kala

Giriş: 11.07.2024 23:03
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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir avladılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlumu katlederken Kassam Tugayları ise direnişini sürdürmeye devam ediyor.

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  • 14
Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir avladılar

Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı.

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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir avladılar

Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenleyen Siyonist işgal güçlerine kesintisiz sürdürdüğü direnişin 278'inci gününde de ağır darbeler vurmayı başardı.

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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir avladılar

Kassam Tugayları, bir adet patlayıcıyla imha ettikleri işgalci İsrail tankının havaya uçtuğu anları yayınladı.

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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir avladılar

Görüntülerde, Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusunu gafil avladığı görülüyor.