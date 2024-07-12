İsveç'ten skandal karar! Kur'an-ı Kerim'i alçakça yakan Momika'ya oturma izni verildi | Gerekçeleri "pes" dedirtti

İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sene boyunca Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırılar düzenleyen provokatör Salwan Momika ile ilgili İsveç'ten skandal bir karar geldi. İsveç Göçmenler Ofisi, Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Irak asıllı Salwan Momika'ya 1 yıllık oturma izni verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ise Momika'ya verilen geçici 1 yıllık oturma iznine gerekçe olarak, Irak'ta Momika'nın işkence ve insanlık dışı muamele görme riski bulunması gösterildi.