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İsveç'ten skandal karar! Kur'an-ı Kerim'i alçakça yakan Momika'ya oturma izni verildi | Gerekçeleri "pes" dedirtti

İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sene boyunca Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırılar düzenleyen provokatör Salwan Momika ile ilgili İsveç'ten skandal bir karar geldi. İsveç Göçmenler Ofisi, Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Irak asıllı Salwan Momika'ya 1 yıllık oturma izni verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ise Momika'ya verilen geçici 1 yıllık oturma iznine gerekçe olarak, Irak'ta Momika'nın işkence ve insanlık dışı muamele görme riski bulunması gösterildi.

Giriş: 12.07.2024 18:28 Güncelleme: 12.07.2024 18:48
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İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim’i alçakça yakan Momika’ya oturma izni verildi | Gerekçeleri pes dedirtti

İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor.

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İslam düşmanı İsveç’te skandal karar! Kur’an-ı Kerim alçakça yakan Momika’ya oturma izni verildi | Gerekçeleri pes dedirtti

Geçtiğimiz sene boyunca Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırılar düzenleyen provokatör Salwan Momika ile ilgili İsveç'ten skandal bir karar geldi.

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İslam düşmanı İsveç’te skandal karar! Kur’an-ı Kerim alçakça yakan Momika’ya oturma izni verildi | Gerekçeleri pes dedirtti

Göçmenler Ofisi Basın Müdürü Jesper Tengroth, ülkesinin Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Momika'ya verilen geçici 1 yıllık oturma iznine gerekçe olarak, Irak'ta Momika'nın işkence ve insanlık dışı muamele görme riski bulunmasını gösterdi.

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İslam düşmanı İsveç’te skandal karar! Kur’an-ı Kerim alçakça yakan Momika’ya oturma izni verildi | Gerekçeleri pes dedirtti

İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.

Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisinin sınır dışı kararını onadığını açıklamıştı. Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesine götürmüştü. İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Göç Mahkemesinin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.

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İslam düşmanı İsveç’te skandal karar! Kur’an-ı Kerim alçakça yakan Momika’ya oturma izni verildi | Gerekçeleri pes dedirtti

Momika ise bu karar sonrasında İsveç'i terkedip Norveç'e iltica edeceğini söylemişti. Norveç'e giden ve 28 Mart'ta iltica eden Momika, tutuklanarak hapse atılmıştı.

Norveç polisi tarafından İsveç'e 4 Nisan'da teslim edilen Momika, Irak'ta işkence göreceğini belirterek, yeniden İsveç Göçmenler Ofisine sığınma başvurusunda bulunmuştu.