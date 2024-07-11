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NATO Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken anlar!  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları ilgi odağı oldu 

Dünyanın gözü kulağı ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne yöneldi. NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimindek dikkat çeken anlar yaşandı. Çekim esnasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları ilgi odağı oldu. Rama'nın beyaz bir spor ayakkabısı tercihi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan hatırlanacağı üzere renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale gelmişti. İşte kare kare o anlar....

Giriş: 11.07.2024 01:07 Güncelleme: 11.07.2024 01:14
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NATO Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken anlar!  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ayakkabıları ilgi odağı oldu

Dünya, ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ni yakından takip etti. NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu için liderler toplandı

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NATO Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken anlar!  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ayakkabıları ilgi odağı oldu

Liderler, toplantı öncesi Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.

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NATO Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken anlar!  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ayakkabıları ilgi odağı oldu

Fotoğrafta en dikkat çeken diğer liderlerden farklı ayakkabı tarzı ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu.

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NATO Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken anlar!  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ayakkabıları ilgi odağı oldu

TARZIYLA GÜNDEMDE YERİNİ KORUYOR
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 1998 yılında Kültür Bakanı olarak göreve başladıktan sonra, giyim tarzı ve sanatçı kimliğiyle sıkça gündeme geldi.

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NATO Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken anlar!  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ayakkabıları ilgi odağı oldu

RENKLİ ÇORAPLARI...
Renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale geldi. Sanatçı kökenleri ve basketbol geçmişi olan Rama, giysi ve tuvalindeki güçlü renkleri siyasi kariyerine yansıttı.