NATO Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken anlar! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları ilgi odağı oldu

Dünyanın gözü kulağı ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne yöneldi. NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimindek dikkat çeken anlar yaşandı. Çekim esnasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları ilgi odağı oldu. Rama'nın beyaz bir spor ayakkabısı tercihi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan hatırlanacağı üzere renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale gelmişti. İşte kare kare o anlar....