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Kartel savaşlarından kabus olacak görüntüler! Elleri kelepçeli ve ölü bulundu
Meksika'nın en güçlü suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor. Jalisco Yeni Nesil Karteli, Zacatecas'da Sinaloa karteline pusu kurdu. Dünyayı ayağa kaldıran görüntülerin arasında elleri kelepçelenerek işlenmiş infazlar da yer aldı.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 14:53
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