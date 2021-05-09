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Kartel savaşlarından kabus olacak görüntüler! Elleri kelepçeli ve ölü bulundu

Meksika'nın en güçlü suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor. Jalisco Yeni Nesil Karteli, Zacatecas'da Sinaloa karteline pusu kurdu. Dünyayı ayağa kaldıran görüntülerin arasında elleri kelepçelenerek işlenmiş infazlar da yer aldı.

Giriş Tarihi: 09.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 14:53
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Kartel savaşlarından kabus olacak görüntüler! Elleri kelepçeli ve ölü bulundu

Jalisco ve Sinaloa kartelleri üstünlük için savaşırken ortaya çıkan görüntüler dünyayı şoka uğrattı. Gittikçe şiddetlenen kartel savaşları nedeniyle korkudan tir tir titreyen halk, evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise tam anlamıyla infial yarattı.

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Kartel savaşlarından kabus olacak görüntüler! Elleri kelepçeli ve ölü bulundu

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli hücreleri arasındaki çatışmalar, Jalisco Teocaltiche sakinlerini evlerinden kaçmaya zorladı.Perşembe gününden bu yana, Jalisco'nun Zacatecas ve Aguascalientes sınırındaki Guadalajara'nın 170 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bölgede çatışmalar yaşandı.

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Kartel savaşlarından kabus olacak görüntüler! Elleri kelepçeli ve ölü bulundu

İKİ KARTELİN KANLI SAVAŞI

Ön raporlara göre, CJNG baş harfleriyle süslenmiş 18 araçlık bir konvoy Perşembe günü Teocaltiche'deydi. Genelde Meksika'nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.

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Kartel savaşlarından kabus olacak görüntüler! Elleri kelepçeli ve ölü bulundu

Reforma gazetesi, aralarında El Saucito, El Rosario, Rancho Mayor ve Rancho Nuevo'nun da bulunduğu çeşitli topluluklarda meydana gelen çatışmalarda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

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Kartel savaşlarından kabus olacak görüntüler! Elleri kelepçeli ve ölü bulundu

İki yanmış araç ve kurşunlarla delik deşik olmuş üç araç Cuma sabahı, elleri kelepçeli ve vahşiçe öldürülmüş bir adamla birlikte tespit edildi.