10 Aralık 2021, Cuma
Karadeniz'de gerilim! Rus savaş uçağından ABD'ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı
Rusya'ya ait Su-30 tipi savaş uçağının Karedeniz üzerinde NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığı bildirildi. Gerilim dolu o anlar ait görünütler yayınlandı. SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları ve olayın videosu haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 22:06
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