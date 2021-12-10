10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Karadeniz'de gerilim! Rus savaş uçağından ABD'ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı

Karadeniz'de gerilim! Rus savaş uçağından ABD'ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı

Rusya'ya ait Su-30 tipi savaş uçağının Karedeniz üzerinde NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığı bildirildi. Gerilim dolu o anlar ait görünütler yayınlandı. SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları ve olayın videosu haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 22:06
  • 1
  • 5
Karadeniz’de gerilim! Rus savaş uçağından ABD’ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı

Rusya, Karadeniz üzerinde NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi.

.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Karadeniz’de gerilim! Rus savaş uçağından ABD’ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "10 Aralık 2021'de Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrol cihazları, Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti" ifadelerine yer verildi.

  • 3
  • 5
Karadeniz’de gerilim! Rus savaş uçağından ABD’ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı

RUS SINIRLARI KORUNDU

Rus radarlarına takılan hava hedefinin tespit için Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Donanması P-8A keşif uçağı olarak tanımlayarak Karadeniz üzerinden eşlik etti ve uçağın Rus sınırlarını ihlal etmesine izin verilmedi" denildi.

  • 4
  • 5
Karadeniz’de gerilim! Rus savaş uçağından ABD’ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı

RUS SAVAŞ UÇAĞI ÜSSÜNE DÖNDÜ

Açıklamada, Rus savaş uçağının sivil uçakların rotasına girmediği, ABD uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadığı ve uçuşun uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanarak, ABD uçağının Karadeniz'den ayrılması üzerine Rus savaş uçağının üssüne geri döndüğü belirtildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 5
Karadeniz’de gerilim! Rus savaş uçağından ABD’ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı