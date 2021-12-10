Karadeniz’de gerilim! Rus savaş uçağından ABD’ye ait NATO keşif uçağına taciz! O anların görüntüleri yayınlandı

RUS SINIRLARI KORUNDU

Rus radarlarına takılan hava hedefinin tespit için Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Donanması P-8A keşif uçağı olarak tanımlayarak Karadeniz üzerinden eşlik etti ve uçağın Rus sınırlarını ihlal etmesine izin verilmedi" denildi.