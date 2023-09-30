Karabağ'daki operasyon sonrası İspanya'da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek

İlk kez geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin üçüncü turu 5 Ekim'de İspanya'da yapılacak. Zirvenin en önemli gündem maddesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmesi olacak. İkili Karabağ'a düzenlenen "antiterör operasyonu" sonrası ilk kez bir araya gelecek.