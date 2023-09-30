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Karabağ'daki operasyon sonrası İspanya'da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek
İlk kez geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin üçüncü turu 5 Ekim'de İspanya'da yapılacak. Zirvenin en önemli gündem maddesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmesi olacak. İkili Karabağ'a düzenlenen "antiterör operasyonu" sonrası ilk kez bir araya gelecek.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 09:52Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 09:53