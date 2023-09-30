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Karabağ'daki operasyon sonrası İspanya'da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek

İlk kez geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin üçüncü turu 5 Ekim'de İspanya'da yapılacak. Zirvenin en önemli gündem maddesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmesi olacak. İkili Karabağ'a düzenlenen "antiterör operasyonu" sonrası ilk kez bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 30.09.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 09:53
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Karabağ’daki operasyon sonrası İspanya’da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek

Başkan Erdoğan'ın da katılması beklenen zirvenin ilkinde Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için üstlendiği kritik rol ve uyguladığı başarılı dış politika sayesinde en dikkat çeken ülkelerden olmuştu.

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Karabağ’daki operasyon sonrası İspanya’da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek

Tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanması için yine gözler Türkiye'de.

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Karabağ’daki operasyon sonrası İspanya’da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek

ALİYEV PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ
Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri ile Brüksel'de bir araya gelindiğini, tarafların gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımları görüştüğünü bildirdi.

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Karabağ’daki operasyon sonrası İspanya’da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan geçen 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

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Karabağ’daki operasyon sonrası İspanya’da ilk temas! Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek

Granada'da da Aliyev ile Paşinyan görüşmesi yakın mercekte olacak.