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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

Economist dergisi Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltısını gündeme taşıdı. Türkiye'nin hızlı gelişiminden övgüyle söz edilirken, Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Piri Reis'in 3 hafta suyun altında kalabildiğini belirten Peters, "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 14:47
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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

Türkiye'nin askeri alandaki başarılı dünya basını tarafından dikkatle takip ediliyor. Economist dergisi Türkiye'nin Piri Reis denizaltısını gündeme taşıdı. Derginin özel konuğu Johannes Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi. Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu.

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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

Peters açıklamalarında havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı için "Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü. Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip" dedi.

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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu. Piri Reis'in "Reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını" da ifade eden Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi.

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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerilime vurgu yapılan haberde, Yunanistan'ın Fransız savaş uçakları satın aldığını ve savunma harcamalarını ikiye katlayarak 5,5 milyar Euro'ya çıkardığı belirtildi.

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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

Ancak dergi, bu miktarın hala Türkiye'nin harcamalarından çok daha az olduğunu da ekledi. Economist, Türkiye'nin 6 son teknoloji denizaltısının NATO için de bir artı değer olduğunu aktardı.