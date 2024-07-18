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Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…

2029 yılında, Dünya'yı tehdit eden büyük bir asteroit olan 99942 Apophis, kritik bir gözlem fırsatı sunuyor. Avrupa Uzay Ajansı (Esa) tarafından desteklenen Ramses misyonu, bu potansiyel tehlikeyi anlamak ve önlem almak için hayati bilgiler sağlamayı amaçlıyor. Bilim insanları, Apophis'in olası bir çarpma senaryosunda küresel çapta yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle, asteroidin hareketlerini ve potansiyel risklerini anlamak kritik önem taşıyor, çünkü insanlığın geleceği bu tür bir felaketin önlenmesine bağlı olabilir.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 10:58
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Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…

2029 yılında, Eyfel Kulesi'nden daha büyük olan 99942 Apophis adlı bir asteroit, Dünya'nın çok yakınından geçecek. Bilim insanları, bu geçişin potansiyel bir çarpışma tehdidi oluşturabileceğinden endişe duyuyorlardı. Bu önemli olay, asteroitlerin Dünya'ya olan etkilerini daha iyi anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

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Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…

ESA ve Ramses Projesi: Uzay Aracı Bilgi Toplayacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Ramses, bu kritik geçişi incelemek için fon sağladıklarını duyurdu. Bu fon ile asteroide bir uzay aracı gönderilerek boyutu, şekli, kütlesi ve uzayda dönerken nasıl davrandığı hakkında veri toplanacak.

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Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…

Görev, Apophis'in bileşimi ve iç yapısını da inceleyerek, yörüngesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. 13 Nisan 2029 Cuma günü, Apophis Dünya'ya sadece 32 bin km mesafeden, yani Ay'a olan mesafenin yaklaşık onda biri kadar yakın geçecek.

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Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…

"Onu Çıplak Gözle Görmeniz Mümkün"

ESA'nın Uzay Güvenliği Program Ofisi Başkanı Dr. Holger Krag, bu geçişin benzersiz olduğunu belirtti. "Dünya ile yaptığı uçuş kesinlikle benzersiz. Eğer gökyüzü açıksa, onu çıplak gözle görebilmeniz mümkün," dedi. Krag, birkaç bin yıl boyunca hiçbir asteroidin bu kadar yaklaşmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi. Apophis, TV yayını, navigasyon ve hava tahmini için kullanılan sabit uydulardan bile daha yakın geçecek.

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Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…

"İnsanlığı Yok Edecek Bir Felaket Olabilir!"

Açık Üniversite'den Prof. Monica Grady, çoğu asteroitin güvenli yörüngelerde olduğunu ve Dünya'ya yaklaşmadığını belirtti. Ancak, Apophis gibi Dünya'ya yakın geçiş yapan asteroitlerin farklı bir konu olduğunu vurguladı. "Dünya'ya yaklaşıyorlar ve bir gün içlerinden birinin Dünya'ya çarpıp büyük bir felakete neden olma potansiyeli var. Bunun 65 milyon yıl önce dinozorlar yok olduğunda gerçekleştiğine inanıyoruz. Ve eğer bu büyük bir asteroidse ve bize çarparsa, bu insanlığı yok edecek bir felaket olacaktır!" diye konuştu.