Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…

"İnsanlığı Yok Edecek Bir Felaket Olabilir!"

Açık Üniversite'den Prof. Monica Grady, çoğu asteroitin güvenli yörüngelerde olduğunu ve Dünya'ya yaklaşmadığını belirtti. Ancak, Apophis gibi Dünya'ya yakın geçiş yapan asteroitlerin farklı bir konu olduğunu vurguladı. "Dünya'ya yaklaşıyorlar ve bir gün içlerinden birinin Dünya'ya çarpıp büyük bir felakete neden olma potansiyeli var. Bunun 65 milyon yıl önce dinozorlar yok olduğunda gerçekleştiğine inanıyoruz. Ve eğer bu büyük bir asteroidse ve bize çarparsa, bu insanlığı yok edecek bir felaket olacaktır!" diye konuştu.