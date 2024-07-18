18 Temmuz 2024, Perşembe
Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…
2029 yılında, Dünya'yı tehdit eden büyük bir asteroit olan 99942 Apophis, kritik bir gözlem fırsatı sunuyor. Avrupa Uzay Ajansı (Esa) tarafından desteklenen Ramses misyonu, bu potansiyel tehlikeyi anlamak ve önlem almak için hayati bilgiler sağlamayı amaçlıyor. Bilim insanları, Apophis'in olası bir çarpma senaryosunda küresel çapta yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle, asteroidin hareketlerini ve potansiyel risklerini anlamak kritik önem taşıyor, çünkü insanlığın geleceği bu tür bir felaketin önlenmesine bağlı olabilir.
Giriş: 18.07.2024 10:58
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