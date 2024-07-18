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Rusya'dan ABD'ye net Kafkasya uyarısı: Çatışmayı körükleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hazırlıklarının kasım ayında tamamlanması planlanan "2. Ukrayna Barış Konferansı"na Rus temsilcilerin katılması gerektiğini söylemesine tepki gösteren Zaharova, "Ne yapılacağına karar verecek olan kesinlikle Zelenskiy değil. Üstelik Rusya'ya tabiri caizse bir şeyler dikte etmek, bunu düşünmemesi bile gerekir." ifadelerini kullandı. Ermenistan'da, ABD ile düzenlenen "Eagle Partner 2024" tatbikatına ilişkin uyarıda bulunan Zaharova, "Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı, dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi, sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek ve yeni bölünme hatları yaratacaktır" dedi. Öte yandan ABD'nin de Ermenistan'ı kendi iş birliklerine katarak Güney Kafkasya'ya kadar genişleme planlarını Rusya'ya, İran'a ve Türkiye'ye dair bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Giriş: 18.07.2024 22:16 Güncelleme: 18.07.2024 22:45
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Rusya’dan ABD’ye Ermenistan uyarısı: Çatışma potansiyelini körükleyecek

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya’dan ABD’ye Ermenistan uyarısı: Çatışma potansiyelini körükleyecek

"NE YAPILACAĞINA KARAR VERECEK OLAN KESİNLİKLE ZELENSKİY DEĞİL"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hazırlıklarının kasım ayında tamamlanması planlanan "2. Ukrayna Barış Konferansı"na Rus temsilcilerin katılması gerektiğini söylemesine tepki gösteren Zaharova, "Ne yapılacağına karar verecek olan kesinlikle Zelenskiy değil. Üstelik Rusya'ya tabiri caizse bir şeyler dikte etmek, bunu düşünmemesi bile gerekir." ifadelerini kullandı.

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Rusya’dan ABD’ye Ermenistan uyarısı: Çatışma potansiyelini körükleyecek

Ermenistan'da, ABD ile düzenlenen "Eagle Partner 2024" tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, bu tatbikatın ikinci kez bölgede yapıldığını hatırlattı.

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Rusya’dan ABD’ye Ermenistan uyarısı: Çatışma potansiyelini körükleyecek

"SON DERECE ÜZÜCÜ VE ENDİŞE VERİCİ"

Zaharova, özellikle Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütündeki (KGAÖ) faaliyetlerini fiilen dondurması ve Örgüte yönelik açık eleştiride bulunduğu göz önüne alındığında, bu tatbikatın "son derece üzücü ve endişe verici" olduğunu vurguladı.

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Rusya’dan ABD’ye Ermenistan uyarısı: Çatışma potansiyelini körükleyecek

Zaharova, Batı'nın bölgede asıl amacının kendi jeopolitik projelerini hayata geçirmek için bir sıçrama tahtası oluşturmak olduğunu dile getirerek, "Bunu yapmak için bölgede halihazırda ivme kazanan tüm barışçıl eğilimleri ortadan kaldırmaları, bölge ülkelerini birbiriyle kavga ettirmeleri, hem Bakü'nün hem de Erivan'ın beyan ettiği siyasi niyetlerin pekişmesini engellemeleri gerekiyor. Şimdi o kırılgan dengeyi bir kez daha bozmak için hem ABD hem de NATO oraya yaklaşıyor." diye konuştu.