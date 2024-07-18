Rusya'dan ABD'ye net Kafkasya uyarısı: Çatışmayı körükleme
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hazırlıklarının kasım ayında tamamlanması planlanan "2. Ukrayna Barış Konferansı"na Rus temsilcilerin katılması gerektiğini söylemesine tepki gösteren Zaharova, "Ne yapılacağına karar verecek olan kesinlikle Zelenskiy değil. Üstelik Rusya'ya tabiri caizse bir şeyler dikte etmek, bunu düşünmemesi bile gerekir." ifadelerini kullandı. Ermenistan'da, ABD ile düzenlenen "Eagle Partner 2024" tatbikatına ilişkin uyarıda bulunan Zaharova, "Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı, dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi, sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek ve yeni bölünme hatları yaratacaktır" dedi. Öte yandan ABD'nin de Ermenistan'ı kendi iş birliklerine katarak Güney Kafkasya'ya kadar genişleme planlarını Rusya'ya, İran'a ve Türkiye'ye dair bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
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