Kan, gözyaşı ve zulüm! Katil İsrail Gazze'de yine mazlumları hedef aldı | Çok sayıda şehit ve yaralı var

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği arkasında Gazze'de mazlumları katletmeye devam ediyor. Son olarak işgalci İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan El Rimal mahallesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu birçok kişi şehit olurken ve yaralının olduğu bildirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi edilmek üzere Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. İşte kare kare yürekleri dağlayan o anlar...

Giriş: 07.07.2024 19:29 Güncelleme: 07.07.2024 19:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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