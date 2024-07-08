08 Temmuz 2024, Pazartesi
Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...
Fransa'da gerçekleştirilen seçimlerde sol ittifakın seçimlerden birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı gruplar sokaklara çıkarak seçim sonuçlarını kutladı. İlk başlarda şenlik havasında geçen gösteride saatler ilerledikçe polis ve eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Gösteriler sokakları ateşe verirken polisler biber gazlı müdahalede bulundu. İşte Fransa'daki seçim sonuçları ve erken seçime giden süreç...
Giriş: 08.07.2024 09:52 Güncelleme: 08.07.2024 11:21
- 1
- 40
- 2
- 40
- 3
- 40
- 4
- 40
- 5
- 40