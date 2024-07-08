Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...

Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkardı. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi.

Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Böylece milletvekili sayısı şu an 250 olan Macron ittifakının Meclisteki sandalye sayısı 150'ye düştü. Aşırı sağcı RN ittifakının milletvekili sayısı 89'dan 125'e yükseldi. Solcu ittifak ise 150 olan sandalye sayını 178'e çıkardı.