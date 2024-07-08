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Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...

Fransa'da gerçekleştirilen seçimlerde sol ittifakın seçimlerden birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı gruplar sokaklara çıkarak seçim sonuçlarını kutladı. İlk başlarda şenlik havasında geçen gösteride saatler ilerledikçe polis ve eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Gösteriler sokakları ateşe verirken polisler biber gazlı müdahalede bulundu. İşte Fransa'daki seçim sonuçları ve erken seçime giden süreç...

Giriş: 08.07.2024 09:52 Güncelleme: 08.07.2024 11:21
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Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimlerin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Mecliste 178 sandalye elde etti.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu.

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Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...

Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkardı. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi.

Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Böylece milletvekili sayısı şu an 250 olan Macron ittifakının Meclisteki sandalye sayısı 150'ye düştü. Aşırı sağcı RN ittifakının milletvekili sayısı 89'dan 125'e yükseldi. Solcu ittifak ise 150 olan sandalye sayını 178'e çıkardı.

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Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...

İLK TURDA BİRİNCİ GELEN AŞIRI SAĞ, MACRON VE SOLCULARIN İTTİFAKINA TAKILDI

Fransa'da 30 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler üstü kapalı işbirliğine gitmişti.

İlk turun ardından 3 adayın ikinci tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

Resmi verilere göre, ikinci tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

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Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...

POLİSTEN GAZLI MÜDAHALE

Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

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Seçim sonuçlarının ardından Fransa sokakları karıştı! Aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale...

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.