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Türkiye'den Gazze'deki soykırımı durdurmak için bir adım daha! UCM'ye 5 klasör ek delil

Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırım yaklaşık 10 aydır sürerken, Türkiye bölge için kritik bir adım daha attı. Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" için başvuruda bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 5 klasör daha ek delil sunuldu. Bu klasörlerden 2'si kadın ve çocuklara yönelik olurken, kadın ve çocuklar için bir başvuru daha yapılmasının değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 07:52 Güncelleme: 07.07.2024 07:54
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Türkiye’den Gazze’deki soykırımı durdurmak için bir adım daha! UCM’ye 5 klasör ek delil

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran kurumlar arasında yer aldı. Baro heyeti, geçen günlerde Lahey'e gidip mahkeme savcıları ile görüştü, kritik temaslar yaptı.

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Türkiye’den Gazze’deki soykırımı durdurmak için bir adım daha! UCM’ye 5 klasör ek delil

Heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, görüşmelere ilişkin bilgi verirken "Biz, 2 No'lu Baro üyesi olarak heyette yer aldık" dedi. Karayel, şu mesajları verdi:

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Türkiye’den Gazze’deki soykırımı durdurmak için bir adım daha! UCM’ye 5 klasör ek delil

KAPSAM GENİŞLETİLMELİ
Lahey'de savcılar ile yaptığımız görüşmede, "Neden sadece dosyada Netanyahu ve Galant'ın isimleri var.

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Türkiye’den Gazze’deki soykırımı durdurmak için bir adım daha! UCM’ye 5 klasör ek delil

Savaş kabinesi dahil çok daha fazla kişinin olması gerekir" dedik. Onlar da "Bu sınırlı değil, daha sonra belgelere ve bilgilere göre sayı artabilir" dediler.

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Türkiye’den Gazze’deki soykırımı durdurmak için bir adım daha! UCM’ye 5 klasör ek delil

EK DELİLLER SUNULDU
Sabah'ın haberine göre 2 No'lu Baro olarak ek deliller de sunduk. Bunlar 5 klasörden oluşuyor. İçlerinde Türkiye'de tedavi gören Gazzelilerin aileleri ile yaptığı görüşmelerin (telefon-görüntü) noter huzurundaki kayıtları da yer alıyor.