Türkiye'den Gazze'deki soykırımı durdurmak için bir adım daha! UCM'ye 5 klasör ek delil

Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırım yaklaşık 10 aydır sürerken, Türkiye bölge için kritik bir adım daha attı. Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" için başvuruda bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 5 klasör daha ek delil sunuldu. Bu klasörlerden 2'si kadın ve çocuklara yönelik olurken, kadın ve çocuklar için bir başvuru daha yapılmasının değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.