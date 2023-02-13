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Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ili etkiledi. Gaziantep'te deprem sırasında İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki hemşirelerin bebekleri kurtarmak için kuvözlere doğru koşması dünyanın da gündemindeydi. İngiliz gazetesi Daily Mail, "Mega depremde 'muhteşem' hemşireler bebeklerin sallanan yatakları devrilmesin diye koğuşa koştu" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 13:47
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Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar

6 Şubat gecesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 10 ilde etkili olan depreme ilişkin çıkan yeni görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne serdi.

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Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki hemşirelerin bebekleri korumaya çalıştıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar

Şahin paylaşımına "#GaziantepBüyükşehir İnayet Topçuoğlu Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, 7.7'lik deprem esnasında minik bebekleri korumak için Hemşire Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan tarafından gösterilen gayreti anlatacak kelime var mı?" notunu düştü.

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Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar

Söz konusu gayret dünyanın da ilgisini çekti. İngiliz gazetesi Daily Mail Fatma Şahin'in videosunu paylaşarak "Hemşireler mega depremde bebeklerin sallanan yatakları devrilmesin diye yoğun bakım ünitesine koştu" ifadelerine yer verdi.

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Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar

Haberde hemşireler için 'muhteşem' sıfatı kullanılırken söz konusu videonun sosyal medyada büyük övgü topladığına da dikkat çekildi. Videoda hemşirelerin saniyeler içinde koğuşa koştuğunu ve en çok etkilenen kuvözleri sert bir şekilde tuttuğu görülüyor.