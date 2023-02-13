Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar

Haberde hemşireler için 'muhteşem' sıfatı kullanılırken söz konusu videonun sosyal medyada büyük övgü topladığına da dikkat çekildi. Videoda hemşirelerin saniyeler içinde koğuşa koştuğunu ve en çok etkilenen kuvözleri sert bir şekilde tuttuğu görülüyor.