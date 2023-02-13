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Kahraman hemşireler dünyanın gündeminde! Bebekler için canlarını hiçe saydılar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ili etkiledi. Gaziantep'te deprem sırasında İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki hemşirelerin bebekleri kurtarmak için kuvözlere doğru koşması dünyanın da gündemindeydi. İngiliz gazetesi Daily Mail, "Mega depremde 'muhteşem' hemşireler bebeklerin sallanan yatakları devrilmesin diye koğuşa koştu" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 13.02.2023 13:39Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 13:47