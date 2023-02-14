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Haberler Galeri ABD'nin 'basın özgürlüğü' riyakarlığı! Ohio'daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

ABD'nin 'basın özgürlüğü' riyakarlığı! Ohio'daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

ABD'nin Ohio eyaletinde, kimyasal yük taşıdığı ifade edilen bir tren raydan çıkarak devrildi. Bölgede söz konusu kaza sonrası hayvan ölümleri ve gizemli rahatsızlıklar baş gösterdi. Gelişmeleri haberleştiren gazeteci Evan Lambert polis tarafından yere yatırılarak yaka paça gözaltına alındı. Her fırsatta 'basın özgürlüğü' naraları atan ABD'de gazetecinin 'kamu düzenini bozma' suçundan gözaltına alınması ise batının ikiyüzlü tavrını tekrar gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 20:14 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 20:26
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ABD’nin ’basın özgürlüğü’ riyakarlığı! Ohio’daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşdığı belirtilen tren raydan çıktı. Kaza sonrası tren alev aldı, bölgede gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi, üzerinden günler geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor.

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ABD’nin ’basın özgürlüğü’ riyakarlığı! Ohio’daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

HAYVAN ÖLÜMLERİ VE GİZEMLİ RAHATSIZLIKLAR BAŞ GÖSTERDİ

Ulusal ve uluslararası medyada yer alan haberlere göre, trende taşınan kimyasal madde miktarının, resmi rakamlarda açıklananın çok üzerinde olduğu, bölge sakinlerinden gizemli rahatsızlıklar ve hayvan ölümlerine ilişkin şikayetler alındığı belirtildi.

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ABD’nin ’basın özgürlüğü’ riyakarlığı! Ohio’daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

"İNSANLAR EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR"

The Indipendent gazetesi, "çevre felaketi" olarak nitelediği olaydan etkilenen ve tahliye edilen Ohio eyaletindeki Doğu Filistin kasabası sakinlerinin, yetkililerin "güvenli" raporuna rağmen evlerine dönmek istemediklerini aktardı.

Birçok kasaba sakini, geri dönmeden önce, evlerinden alınacak hava numunelerinin sonuçlarını görmek istiyor.

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ABD’nin ’basın özgürlüğü’ riyakarlığı! Ohio’daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

MUHABİRE YAKA PAÇA GÖZALTI

'Kimyasal felaket' söylemleri artınca Ohio Valisi Mike DeWine açıklama yapmak zorunda kaldı. Düzenlenen basın toplantısında çok çarpıcı bir olay yaşandı. DeWine'ın açıklamalarını takip eden muhabir polis tarafından yaka paça edilip gözaltına alındı. Bu olay, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

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ABD’nin ’basın özgürlüğü’ riyakarlığı! Ohio’daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

ABD İŞİ DEZENFORMASYONLA MÜCADELE!

Her fırsatta ifade ve basın özgürlüğünden dem vuran ABD'nin Vali açıklaması takip eden gazeteciyi yaka paça edip gözaltına alması ise sergilenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.