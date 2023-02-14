ABD’nin ’basın özgürlüğü’ riyakarlığı! Ohio’daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı

MUHABİRE YAKA PAÇA GÖZALTI

'Kimyasal felaket' söylemleri artınca Ohio Valisi Mike DeWine açıklama yapmak zorunda kaldı. Düzenlenen basın toplantısında çok çarpıcı bir olay yaşandı. DeWine'ın açıklamalarını takip eden muhabir polis tarafından yaka paça edilip gözaltına alındı. Bu olay, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.