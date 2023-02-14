14 Şubat 2023, Salı
ABD'nin 'basın özgürlüğü' riyakarlığı! Ohio'daki kimyasal felaketi haberleştiren gazeteciye yaka paça gözaltı
ABD'nin Ohio eyaletinde, kimyasal yük taşıdığı ifade edilen bir tren raydan çıkarak devrildi. Bölgede söz konusu kaza sonrası hayvan ölümleri ve gizemli rahatsızlıklar baş gösterdi. Gelişmeleri haberleştiren gazeteci Evan Lambert polis tarafından yere yatırılarak yaka paça gözaltına alındı. Her fırsatta 'basın özgürlüğü' naraları atan ABD'de gazetecinin 'kamu düzenini bozma' suçundan gözaltına alınması ise batının ikiyüzlü tavrını tekrar gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 14.02.2023 20:14 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 20:26
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