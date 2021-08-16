Aşı karşıtları Fransa'yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı

Fransa'daki aşı karşıtlarının haftalardır devam eden protestoları Sarı Yelekliler'in de katılmasıyla taşkınlığa neden oldu. Koronavirüsle mücadelenin en önemli kozlarından biri olan aşıya karşı çıkan kalabalık Sarı Yelekliler ile birlikte polise meydan okudu. Aşı karşıtlarının Fransız sokaklarında çıkardığı gerginlik dünya basını tarafından takip edildi.