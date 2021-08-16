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Haberler Galeri Aşı karşıtları Fransa'yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı

Aşı karşıtları Fransa'yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı

Fransa'daki aşı karşıtlarının haftalardır devam eden protestoları Sarı Yelekliler'in de katılmasıyla taşkınlığa neden oldu. Koronavirüsle mücadelenin en önemli kozlarından biri olan aşıya karşı çıkan kalabalık Sarı Yelekliler ile birlikte polise meydan okudu. Aşı karşıtlarının Fransız sokaklarında çıkardığı gerginlik dünya basını tarafından takip edildi.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 12:02
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Aşı karşıtları Fransa’yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı

Aşı karşıtları Fransa'daki eylemlerini artırdı. Sarı Yelekliler'in de devreye girmesiyle Fransa sokaklarındaki gerginlik dünya basını tarafından takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşı karşıtları Fransa’yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı

Başkentte Sarı Yeleklilerin katıldığı kalabalık bir grup, polis korteji eşliğinde Clichy Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. "Özgürlük" ve "Macron istemese de buradayız" sloganları atan göstericiler, "Macron, ruhsatını al ve geri git" ve "Geçiş yok" yazılı pankartlar taşıdı.

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Aşı karşıtları Fransa’yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı

POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

GÖZALTILAR VAR

Porte Doree-Clichy Meydanı hattındaki protesto, bazı göstericilerin alanda yeniden toplanmasıyla hareketlendi. Polis, dağıtmak için gösteriye müdahale ederken göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

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Aşı karşıtları Fransa’yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı
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Aşı karşıtları Fransa’yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı

Protestoya katılan Indiana yaptığı açıklamada, hükümetin belirli mekanlara giriş için uygulamaya koyduğu Kovid-19 sağlık ruhsatının dolandırıcılık olduğunu, buna karşı çıkmak için gösteriye katıldığını söyledi.