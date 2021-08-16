16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Aşı karşıtları Fransa'yı karıştırdı! Sarı Yelekliler de katıldı Fransa sokaklarında gerginlik arttı
Fransa'daki aşı karşıtlarının haftalardır devam eden protestoları Sarı Yelekliler'in de katılmasıyla taşkınlığa neden oldu. Koronavirüsle mücadelenin en önemli kozlarından biri olan aşıya karşı çıkan kalabalık Sarı Yelekliler ile birlikte polise meydan okudu. Aşı karşıtlarının Fransız sokaklarında çıkardığı gerginlik dünya basını tarafından takip edildi.
Giriş Tarihi: 16.08.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 12:02
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