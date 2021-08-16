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Afganistan'da neler oluyor? Taliban başkent Kabil'i ele geçirdi! İşte son durum

Taliban, 20 yıl sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etti. Ordu, silahlarıyla birlikte Taliban'a katıldı. Ülkede çok sayıda kişi havalimanlarına akın ederek, çıkış için bekliyor. Yeni bir sürecin başladığı Afganistan'da BM, acil koduyla toplanma kararı aldı. Çok sayıda ülke vatandaşlarının Afganistan çıkabilmesi için bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı. 64 ülke ortak bir açıklama ile ülkeden ayrılmak isteyenlerin engellenmemesi ve tüm çıkış yollarının açık tutulması çağrısı yaptı. Öte yandan Çin ve Rusya ülkedeki büyükelçiliklerini muhafaza etmeye karar verdi. Taliban'ın Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmeyi planladığı açıklandı. Reuters'ın haberine göre, ABD, Taliban'ın eline geçen Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldı. İşte Afganistan'daki son durum...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:05
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Afganistan’da neler oluyor? Taliban başkent Kabil’i ele geçirdi! İşte son durum

Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor... Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi. Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.

THY AFGANİSTAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesi üzerine sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Türk Hava Yolları tarifleri uçuşları iptal etti. Gelişmelerin ardından THY Afganistan'da bulunan Türkleri tahliye etmek için bölgeye uçak gönderdi.

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Afganistan’da neler oluyor? Taliban başkent Kabil’i ele geçirdi! İşte son durum

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK
Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor. Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

YÖNETİM BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK
Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

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Afganistan’da neler oluyor? Taliban başkent Kabil’i ele geçirdi! İşte son durum

ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin'in Kabil Büyükelçiliği, yayımladığı açıklamada, "Afganistan'daki taraflara Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve çıkarlarının güvenliğinin sağlanması talebini ilettikleri" belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına asayiş durumunu yakından izlemeleri, güvenlik önlemlerini artırmaları ve elçilik dışına çıkmamalarını hatırlatma yönünde adımlar atacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Rusya Büyükelçiliği de herhangi bir tahliye planı olmadığını bildirdi.

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Afganistan’da neler oluyor? Taliban başkent Kabil’i ele geçirdi! İşte son durum

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ
Uluslararası haber ajansı Reuters akşam saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor. Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Gani Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" dedi.

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Afganistan’da neler oluyor? Taliban başkent Kabil’i ele geçirdi! İşte son durum

TALİBAN BAŞKANLIK SARAYI'NDA

Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.Al Jazeera'nın özel haberinde, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verildi.

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