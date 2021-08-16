Afganistan'da neler oluyor? Taliban başkent Kabil'i ele geçirdi! İşte son durum

Taliban, 20 yıl sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etti. Ordu, silahlarıyla birlikte Taliban'a katıldı. Ülkede çok sayıda kişi havalimanlarına akın ederek, çıkış için bekliyor. Yeni bir sürecin başladığı Afganistan'da BM, acil koduyla toplanma kararı aldı. Çok sayıda ülke vatandaşlarının Afganistan çıkabilmesi için bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı. 64 ülke ortak bir açıklama ile ülkeden ayrılmak isteyenlerin engellenmemesi ve tüm çıkış yollarının açık tutulması çağrısı yaptı. Öte yandan Çin ve Rusya ülkedeki büyükelçiliklerini muhafaza etmeye karar verdi. Taliban'ın Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmeyi planladığı açıklandı. Reuters'ın haberine göre, ABD, Taliban'ın eline geçen Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldı. İşte Afganistan'daki son durum...