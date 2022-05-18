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Haberler Galeri Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Son dakika haberine göre: Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuş bu başvurunun ardından Joe Biden yönetimi, kongreden Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını istemişti. Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri ara buluculuk rolünü üstlenen ve dünyanın ilgisini daha da üstüne toplayan Türkiye'nin talebi ve Biden'ın olumlu mesajlarından Ermeni lobisi yine rahatsız oldu.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:43
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Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı başladığı ilk günden beri ara buluculuk rolünü üstlenip, görevini gerektiği gibi yerine getirerek uluslararası alanda daha da dikkat çekmeye başladı.

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Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Ankara'nın bu rolü, Türkiye'nin ülkelerle ilişkilerini de geliştirmesine neden oldu. Son olarak Wall Street Journal'da dikkat çeken bir makale yayınlandı.

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Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Biden Yönetimi, Kongre'den Türkiye ile Yeni Silah Anlaşmasını Onaylamasını İstedi" başlığıyla yayınlanan haberde Ankara'nın savaştaki rolünün ABD ile ilişkileri geliştirdiğine dikkat çekildi.

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Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Bu ilişkilerin gelişmesi için F-16'lara işaret eden gazete, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD lideri Joe Biden'ın yönetiminin Kongre liderlerinden Türkiye'ye F-16 savaş uçakları filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizat satışlarını onaylaması istediğini dile getirdi.

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Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Önerinin geçen ay Kongre'ye sunulduğu ifade edildi. Görüşülen konuda Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki barışı hızlandırmak için çok önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildiğinden bahsedildi.