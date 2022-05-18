Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle

Son dakika haberine göre: Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuş bu başvurunun ardından Joe Biden yönetimi, kongreden Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını istemişti. Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri ara buluculuk rolünü üstlenen ve dünyanın ilgisini daha da üstüne toplayan Türkiye'nin talebi ve Biden'ın olumlu mesajlarından Ermeni lobisi yine rahatsız oldu.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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