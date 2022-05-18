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Haberler Galeri Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı

Türkiye'nin Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üye olma sürecine dair karşı çıkan tutumu uluslararası diplomasiyi hareketlendirdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye'nin Finlandiya ile İsveç'le alakalı itirazlarının çözeceklerini umduğunu ifade ederken Beyaz Saray da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği noktasında NATO ülkelerinin bir konsensüse ulaşacağına inandıklarını dile getirdi. İşte Türkiye'den gelen restin ardından peş peşe yapılan açıklamalar…

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:50
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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı

Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin gösterdiği negatif tutum, Atlantik'in her 2 yakasında ihtiyatlı bir alarma davetiye çıkardı. Türkiye'yi ikna diplomasisine ağırlık veren ABD ve Avrupa Birliği (AB) görevlilerinden peş peşe 'Uzlaşıya varacağız' doğrultusunda açıklamalar geliyor.

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı

"TÜRKİYE'NİN FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYECEĞİNDEN EMİNİM"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB savunma bakanları toplantısının girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunurken, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili olarak Türkiye'den bazı itirazlar getirdiğini biliyorum. NATO'nun bunları aşacağını umuyorum. Ancak benim tarafımdan veya Savunma Konseyi tarafından bu üyelik için güçlü bir destek mevcut" diye konuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden eminim" dedi.

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı

"NATO'YA ÜYELİK BİR SÜREÇ GEREKTİRİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensüse ulaşacağına inandıklarını söyledi. Beyaz Saray sözcülüğü görevini 13 Mayıs Cuma günü Jen Psaki'den devralan Karine Jean-Pierre, ilk kez basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin duruşunu değerlendiren Jean Pierre, "Türkiye hükümetinin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda neler hissettiği ve söylediğine ilişkin sorular oluyor.NATO'ya üyelik bir süreç gerektiriyor ve konsensüse ulaşılacağına eminiz" dedi.

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de "Halen Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu netleştirmeye çalışıyoruz. Ancak Pentagon'dan başka bir devletin dış politikasının nasıl olacağını dikte etmemiz söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı

Bu arada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Türkiye ile işbirliğini arttırmak istediklerini söyledi.