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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç restinin ardından NATO’dan peş peşe açıklamalar! ABD ve AB ikna mesaisine başladı
Türkiye'nin Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üye olma sürecine dair karşı çıkan tutumu uluslararası diplomasiyi hareketlendirdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye'nin Finlandiya ile İsveç'le alakalı itirazlarının çözeceklerini umduğunu ifade ederken Beyaz Saray da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği noktasında NATO ülkelerinin bir konsensüse ulaşacağına inandıklarını dile getirdi. İşte Türkiye'den gelen restin ardından peş peşe yapılan açıklamalar…
Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:50Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:50