Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı! Törene 190 ülkeden yaklaşık iki bin kişi katıldı

Doğu Asya ülkesi Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito, törenle "kasımpatı" tahtına çıktı. Naruhito, "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum" dedi. Naruhito için törene 190 ülkeden yaklaşık iki bin kişi katıldı. Ayrıca, Japon hükümeti taht töreni vesilesiyle yaklaşık 500 bin suçluya af çıkardı.