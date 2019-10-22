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Evinde düşen eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:24
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Evinde düşen eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Carter Merkezi Sözcüsü Deanne Congileo, 95 yaşındaki eski ABD Başkanının dün akşam Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde düştüğünü ve leğen kemiğinde küçük bir kırık oluştuğunu açıkladı.

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Evinde düşen eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Phoebe Sumter Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Carter'ın moralinin yerinde olduğu ve evde iyileşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.

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Evinde düşen eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, ay başında yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.

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Evinde düşen eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı


ABD tarihinde en uzun yaşayan eski Başkan olan Carter, 92 yaşındaki eşi Rosalynn Carter ile de en uzun süre birlikte yaşamlarını sürdüren eski ABD başkanı ve başkan eşi unvanını almıştı.

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Evinde düşen eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Bu unvan daha önce 73 yıldan fazla evli kalan George ve Barbara Bush çiftine aitti.