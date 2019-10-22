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ABD yaratıkları yerin altında mı saklıyor? Korkutan görüntü

51.bölge veya Area 51, dünyanın en gizemli yeri olabilir... Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:25
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ABD yaratıkları yerin altında mı saklıyor? Korkutan görüntü

Bir yer düşünün ki yıllardır kimse esrarını çözemiyor ve hakkında inanılmaz söylentiler var...

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ABD yaratıkları yerin altında mı saklıyor? Korkutan görüntü

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok! İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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ABD yaratıkları yerin altında mı saklıyor? Korkutan görüntü

51. Bölge, sahibi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan yerdir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır.

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ABD yaratıkları yerin altında mı saklıyor? Korkutan görüntü

İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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ABD yaratıkları yerin altında mı saklıyor? Korkutan görüntü

Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.