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İtfaiye ekipleri donmak üzereyken kurtardı | Karacanın zor anları

Buz tutmuş nehrin ortasında mahsur kalan karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya salındı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 20:05
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İtfaiye ekipleri donmak üzereyken kurtardı | Karacanın zor anları

Hava sıcaklığının ülke çapında gündüz eksi 15 derecede hissedildiği Polonya'nın Gdansk şehrindeki itfaiye ekipleri, donmuş nehirde mahsur kalan karaca ihbarı aldı.

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İtfaiye ekipleri donmak üzereyken kurtardı | Karacanın zor anları

Polonya'nın Gdansk şehrinden Baltık denizine dökülen Vistül nehrinde mahsur kalan karacayı itfaiye ekipleri 2 saat süren bir operasyonla kurtardı.

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İtfaiye ekipleri donmak üzereyken kurtardı | Karacanın zor anları

İtfaiye ekipleri karacayı kıyıya çıkardıktan sonra Gdansk Kriz Yönetim Merkezi ile irtibata geçerek, Gdansk-Swibno itfaiye binasına getirdi.

Karaca, sağlık ekipleri tarafından kurutulup, ısıtıldıktan sonra yaşadığı ormanlık alana geri salındı.

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İtfaiye ekipleri donmak üzereyken kurtardı | Karacanın zor anları