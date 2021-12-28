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Uçakta meydana gelen olay sosyal medyayı salladı! Babası yaşındaki adama birden saldırdı

Son dakika haberine göre: ABD'den gelen görüntüler sosyal medyayı salladı. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkan 'maskeni tak' kavgası çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Saldırgan yolcu FBI tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:37
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Uçakta meydana gelen olay sosyal medyayı salladı! Babası yaşındaki adama birden saldırdı

Sosyal Medya Delta yolcusu Patricia Cornwall'ı konuşuyor. ABD'li kadın Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkardığı kavga ile gündemde.

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Uçakta meydana gelen olay sosyal medyayı salladı! Babası yaşındaki adama birden saldırdı

80 yaşında bir yolcuyu maskesini takmadığı gerekçesiyle bağıran kadın kısa sürede uçağın içinde gergin anların yaşanmasına neden oldu.

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Uçakta meydana gelen olay sosyal medyayı salladı! Babası yaşındaki adama birden saldırdı

Cornwall tarafından uyarılan yolcunun o esnada Yemek yediği görülürken, kadının adama vurması, tükürmesi ve küfürler yağdırması ile devreye uçuş ekibi girdi.

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Uçakta meydana gelen olay sosyal medyayı salladı! Babası yaşındaki adama birden saldırdı

Delta Havayolları'na ait uçakta çıkan kavga çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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Uçakta meydana gelen olay sosyal medyayı salladı! Babası yaşındaki adama birden saldırdı

Cornwall'ın bu esnada kendisinin de maske takmadığı görüldü. Tartışma sırasında diğer yolcular ve uçuş ekibi üyelerinin de yaralandığı bildirildi.