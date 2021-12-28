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Uçakta meydana gelen olay sosyal medyayı salladı! Babası yaşındaki adama birden saldırdı
Son dakika haberine göre: ABD'den gelen görüntüler sosyal medyayı salladı. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkan 'maskeni tak' kavgası çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Saldırgan yolcu FBI tarafından gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:42Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:37