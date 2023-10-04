Başkan Erdoğan'ın çağrısı dünya basınında! Türkiye'nin hava harekatını manşetten verdiler
Ankara'daki hain terör saldırısının ardından harekete geçen Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyon dünya gündemine oturdu. Operasyondan bahseden ajanslar aynı zamandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Türkiye'nin müttefiklerine yaptığı çağrıya da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.10.2023
07:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 16 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan hedeflere bugün saat 20.00'de hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edildi.
Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon ise dünya basınında geniş ilgi buldu. Reuters haber ajansı "Türkiye, Kuzey Irak'a hava saldırısı düzenledi" başlıklı bir haber yayımladı ve terör örgütü PKK hedeflerinin imha edildğini söyledi.