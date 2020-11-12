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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İtalya'dan infial yaratan görüntüler! Koronavirüs alarmı: Hastalar tuvaletlerde ölüyor İtalya'dan infial yaratan görüntüler! Koronavirüs alarmı: Hastalar tuvaletlerde ölüyor
İtalya'da koronavirüs salgınının kontrolden çıkmasıyla birlikte sağlık sistemi de alarm veriyor. Hastanelerin kapasitesi dolunca ortaya trajik görüntüler çıkmaya başladı. İkinci dalga için alınan önlemler de işe yaramayınca ülkede büyük bir sağlık kiriz yaşanmaya başladı.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 17:02 İtalya'dan bugün gelen görüntüler sadece ülkede değil tüm dünyada büyük infial yarattı. Koronavirüs salgını ülkeyi çok sert şekilde vurunca hastalar hastane koridorlarına taştı, sağlık sistemi tamamen kilitlenmiş durumda! GALERİ DEVAM EDİYOR Koronavirüs salgınının ilk aylarında oldukça sıkıntılı günler geçiren İtalya, salgının ikinci dalgasından da çok sert şekilde etkilendi. Ülkede sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle Napoli'deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.
Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.