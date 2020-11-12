İtalya'dan infial yaratan görüntüler! Koronavirüs alarmı: Hastalar tuvaletlerde ölüyor

İtalya'da koronavirüs salgınının kontrolden çıkmasıyla birlikte sağlık sistemi de alarm veriyor. Hastanelerin kapasitesi dolunca ortaya trajik görüntüler çıkmaya başladı. İkinci dalga için alınan önlemler de işe yaramayınca ülkede büyük bir sağlık kiriz yaşanmaya başladı.