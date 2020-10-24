Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı! Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının hızla arttığı İtalya'nın gece sokağa çıkma yasağının başladığı kentlerinden Napoli'de, yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı. Giriş Tarihi: 24.10.2020 06:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 06:24
Campania Bölgesi'nde bu gece başlayan sokağa çıkma yasağı, bölgenin başkenti Napoli'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan basınında yer alan haberlerde, kent merkezinde bölge yönetiminin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği belirtildi.
Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların olduğu ifade edildi.
Protestocu grubun bölge yönetimi binasına yürüdüğü ve bu sırada, "Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın" yazılı pankart açtığı kaydedildi.
Başkent Roma'da da sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup, cadde ortasında meşale yaktı.