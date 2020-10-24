24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı!

İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı!

Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının hızla arttığı İtalya'nın gece sokağa çıkma yasağının başladığı kentlerinden Napoli'de, yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 06:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 06:24
  • 1
  • 12
İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı!

Campania Bölgesi'nde bu gece başlayan sokağa çıkma yasağı, bölgenin başkenti Napoli'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı!

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kent merkezinde bölge yönetiminin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

  • 3
  • 12
İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı!

Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların olduğu ifade edildi.

  • 4
  • 12
İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı!

Protestocu grubun bölge yönetimi binasına yürüdüğü ve bu sırada, "Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın" yazılı pankart açtığı kaydedildi.

  • 5
  • 12
İtalya'da sokağa çıkma yasağı olaylı başladı!

Başkent Roma'da da sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup, cadde ortasında meşale yaktı.