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Ruslar çaresiz kaldı! Bayraktar SİHA'nın iki sırrı ortaya çıktı

Azerbaycan ordusuna ait SİHA ve 'kamikaze drone'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda 40'ın üzerinde hava savunma sistemi ve bileşenini başarıyla vurdu. Libya ve Suriye sahasından sonra elde edilen bu başarının arka planında taktiksel planlamalar yatıyor. Rus hava savunma sistemlerinin zafiyetlerinin çok iyi hesap edildiğine dikkat çeken Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bayraktar TB-2, Rus hava savunma sistemlerinin hem takip edemeyeceği yavaşlıkta uçuş yapıyor hem de MAM-L mühimmatlarını ulaşamayacakları menzilden atıyor. S-300'lerin olduğu bir sahada vızır vızır uçmalarının arka planında çok iyi harekat planlaması var" değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 14:02
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Ruslar çaresiz kaldı! Bayraktar SİHA'nın iki sırrı ortaya çıktı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan ordusuna 1.5 milyar doların üzerinde zayiat veren Türk SİHA'ları tarih yazmaya devam ediyor.

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Ruslar çaresiz kaldı! Bayraktar SİHA'nın iki sırrı ortaya çıktı

Ermenistan ordusunun 28 yıldır inşa ettiği tahkimatların yerle bir edilmesinde ve harekata derinlik kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen SİHA'lar 40'ın üzerinde Rus üretimi hava savunma sistemi ve bileşenini vurmayı başardı.

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Ruslar çaresiz kaldı! Bayraktar SİHA'nın iki sırrı ortaya çıktı

Peki SİHA'lar bu başarıyı nasıl sağladı?
Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, SİHA'ların bu başarısının arka planında çok iyi taktiksel planlamanın yattığını söyledi.

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Ruslar çaresiz kaldı! Bayraktar SİHA'nın iki sırrı ortaya çıktı

Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerinin eski ve zafiyetlerinin olduğunun altını çizen Oğuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

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Ruslar çaresiz kaldı! Bayraktar SİHA'nın iki sırrı ortaya çıktı

"Bayraktar ve MAM-L ikilisi, Rus hava savunma sistemlerinin sınırlamaların daha üstünde performans gösterdiği için düşürülemiyor. 13 tanesi vurulan 9K33 OSA hava savunma sistemi, saatte 360 km hızın altındaki hava araçlarını 6.4 km kala ve 5 km irtifada tespit edebiliyor.