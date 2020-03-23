İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavirüs şoku yaşandı. Önce ailedeki görevini bırakıp eşi ve oğluyla birlikte Kanada'ya yerleşen Prens Harry'nin koronavirüse yakalandığı iddiaları gündeme gelmişti. Sonrasında Kraliçe Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları gündeme geldi. Ardından yaşı nedeniyle tehlike altında olan Kraliçe karantinaya girdi ancak İngiliz Kraliyet Ailesi bu kez koronavirüs ile resmen yüzleşti. İşte detaylar...