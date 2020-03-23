23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavirüs şoku yaşandı. Önce ailedeki görevini bırakıp eşi ve oğluyla birlikte Kanada'ya yerleşen Prens Harry'nin koronavirüse yakalandığı iddiaları gündeme gelmişti. Sonrasında Kraliçe Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları gündeme geldi. Ardından yaşı nedeniyle tehlike altında olan Kraliçe karantinaya girdi ancak İngiliz Kraliyet Ailesi bu kez koronavirüs ile resmen yüzleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 13:44
  • 1
  • 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı öne sürülen Kraliçe II. Elizabeth için ortaya atılan bu iddia yalanlanmıştı.

  • 2
  • 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin günlük programında bazı değişiklikler yapıldığının açıklanmasının ardından bir çalışanında koronavirüs çıktı.

  • 3
  • 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Gelişmenin ardından Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı ve önlemler üst düzeye çıkarıldı. Korona testi pozitif çıkan çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

  • 4
  • 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Elizabeth'in Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı iddiaları ise olaylar sonrası güçlendi.

  • 5
  • 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.