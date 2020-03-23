Vuhan'daki corona virüs gerçeği gizleniyor mu?

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile ilgili yapılan bir açıklama kan dondurdu. Çin'in Vuhan kentinde görevli olan bir doktor, bölgedeki koronavirüs hasta sayılarının manipüle edildiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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