Roma'daki bir okulun velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz." ifadeleri kullanıldı. İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu sabah saatlerinden itibaren İtalya'nın farklı bölgelerinde 300'ü aşkın okulda 'bomba var' ihbarı üzerine emniyet birimleri derhal harekete geçti. E-posta yoluyla gelen ihbarların ardından birçok okulda öğrenciler tahliye edildi ve arama-kontrol çalışmaları hızla tamamlandı." dedi.

"AMAÇ BÜYÜK BİR PANİK VE KAOS YARATMAK" İtalya'da tansiyonu yükselten gelişmeleri Roma'dan canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, "Son günlerde Avrupa genelinde yaratılan panik, havayolları ve medya sektörünün ardından eğitim sektörüne sıçramış durumda.

Başbakan Giorgia Meloni ve emniyet yetkililerinin açıklamalarına atıfta bulunan Keşaplı, yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını ve somut bir risk bulunmadığını, ancak sürecin psikolojik bir yıpratma hamlesi olduğunu belirterek, "Tüm bu ihbarların ardında, Avrupa ülkeleri içinde planlı bir panik ve kaos havası yaratma izlenimi bulunuyor." sözleriyle tablonun vahametini özetledi.

Güvenlik zirvesinin acil olarak toplandığını kaydeden Keşaplı, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Kamu Düzeni ve Güvenlik Komitesi toplantısının ardından, "Bu ihbar ve alarmların devam edebileceği, bu sebeple güvenlik birimlerinin ve halkın son derece dikkatli olması gerektiği" yönünde resmî uyarıların yayımlandığını ifade etti.

Olayın sahadaki psikolojik etkilerine de değinen Keşaplı, "Bir meslektaşımın kızının, Roma'ya yaklaşık 55-60 kilometre mesafedeki lisesinde de bomba alarmı verildi. Kontroller temiz çıktı ancak arkadaşımın aktardığına göre öğrenciler ve aileler arasında çok büyük bir panik ve korku yaşandı." ifadelerini kullandı.

KUZEY İRLANDA VE İSKOÇYA DA HEDEFTE

Tehdit dalgası yalnızca İtalya ile sınırlı kalmadı; Birleşik Krallık sınırları içerisindeki okullar da benzer yöntemlerle taciz edildi. Kuzey İrlanda Polisi, bölgedeki çok sayıda eğitim kurumuna gönderilen tehdit içerikli e-postalar üzerine geniş çaplı bir adli soruşturma başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

İskoçya Polisi ise gelen mesajların asılsız provokasyonlardan ibaret olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Söz konusu e-postaların tek başına okullarda tahliye gerektirecek bir risk taşımadığını" bildirdi.

Avrupa genelinde güvenlik güçleri, kıtayı alarma geçiren organize tehditlerin kaynağını ve faillerini ortaya çıkarmak için uluslararası koordinasyon hâlinde soruşturmayı sürdürüyor.