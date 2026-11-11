İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti!
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik ekonomik baskı yaptırımlarının başındaki isim olarak güvenlik endişeleri nedeniyle Washington yakınlarındaki evinden ayrılarak askeri üsse yerleşti. New York Times'ın (NYT) özel haberine göre, Bessent'e yönelik tehditler ABD istihbaratının değerlendirmelerine de yansıdı. Trump yönetimi İran'ın ekonomik kaynaklarını hedef alan yaptırımları sürdürürken, aylar süren savaşın Tahran üzerindeki askeri ve ekonomik sonuçları da ağırlaşmaya devam ediyor.
İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırım politikasını yöneten Hazine Bakanı Scott Bessent, güvenlik endişeleri nedeniyle Washington yakınlarındaki evinden ayrılarak bir askeri üsse taşındı. New York Times'ın (NYT) konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı özel haber, Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin güvenlik önlemlerinin yeniden artırıldığını ortaya koydu.
NYT'nin haberine göre ABD'li yetkililer, son haftalarda mevcut ve eski Amerikan yetkililerine yönelik İran kaynaklı tehditlerin daha ciddi bir aşamaya ulaştığı değerlendirmesinde bulundu. Bessent'e yönelik tehditlere ilişkin istihbarat bilgileri de bu değerlendirmede etkili oldu.
Bessent'e yönelik tehditlerin boyutu ve niteliği hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. ABD'li yetkililer, İran'ın ABD topraklarında ve denizaşırı bölgelerde geniş çaplı saldırılar düzenleme kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte belirli kişileri hedef alan tehditlerin güvenlik birimleri tarafından ciddiye alındığı belirtiliyor.
ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, Bessent'in İran yönetiminin tehditleri karşısında geri adım atmayacağını ve Tahran'ın ekonomik kaynaklarını hedef alan yaptırımları uygulamayı sürdüreceğini açıkladı.
İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARIN BAŞINDAKİ İSİM
Bessent, ağustos ayından bu yana İran ekonomisini uluslararası finans sisteminden ve ticaret ağlarından uzaklaştırmayı amaçlayan yaptırım politikasını yönetiyor. Daha ağır yaptırımlar ve ticaret yollarına yönelik kısıtlamalarla Tahran'ın gelir kaynaklarının kesilmesi hedefleniyor.
ABD yönetiminin yaptırım politikasındaki öncelikli hedeflerinden biri, İran'ın en güçlü askeri yapılanması olan ve ülke ekonomisinin önemli bir bölümünde etkili olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) finansal kaynaklarını kurutmak.
Washington, İran'ın petrol gelirlerini, uluslararası ticaret bağlantılarını ve finansal işlemlerini sınırlandırarak Tahran yönetiminin ekonomik hareket alanını daraltmayı amaçlıyor.
Trump yönetimi, yaptırımların İran ekonomisi üzerindeki etkisinin giderek arttığını savunuyor. ABD'li yetkililere göre İran'ın para birimindeki değer kaybı, ekonomik daralma ve halkın yaşam koşullarındaki kötüleşme, uygulanan yaptırımların sonuçlarını ortaya koyuyor.
SAVAŞ İRAN'IN ASKERİ VE EKONOMİK YAPISINDA AĞIR TAHRİBATA YOL AÇTI
28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, Tahran yönetimi açısından ağır kayıplara neden oldu. İran'ın askeri tesisleri, füze altyapısı, nükleer programıyla bağlantılı noktaları ve üst düzey yönetim kadrosu saldırıların hedefi oldu.
Savaşın ilk günlerinde İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi, ülkenin siyasi ve askeri yapılanmasında büyük bir kırılmaya yol açtı. Üst düzey askeri komutanların ve yöneticilerin de hayatını kaybettiği saldırılar, İran'ın komuta yapısını önemli ölçüde sarstı.