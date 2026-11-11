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İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik ekonomik baskı yaptırımlarının başındaki isim olarak güvenlik endişeleri nedeniyle Washington yakınlarındaki evinden ayrılarak askeri üsse yerleşti. New York Times'ın (NYT) özel haberine göre, Bessent'e yönelik tehditler ABD istihbaratının değerlendirmelerine de yansıdı. Trump yönetimi İran'ın ekonomik kaynaklarını hedef alan yaptırımları sürdürürken, aylar süren savaşın Tahran üzerindeki askeri ve ekonomik sonuçları da ağırlaşmaya devam ediyor.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 1

İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırım politikasını yöneten Hazine Bakanı Scott Bessent, güvenlik endişeleri nedeniyle Washington yakınlarındaki evinden ayrılarak bir askeri üsse taşındı. New York Times'ın (NYT) konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı özel haber, Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin güvenlik önlemlerinin yeniden artırıldığını ortaya koydu.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 2

NYT'nin haberine göre ABD'li yetkililer, son haftalarda mevcut ve eski Amerikan yetkililerine yönelik İran kaynaklı tehditlerin daha ciddi bir aşamaya ulaştığı değerlendirmesinde bulundu. Bessent'e yönelik tehditlere ilişkin istihbarat bilgileri de bu değerlendirmede etkili oldu.

Bessent'e yönelik tehditlerin boyutu ve niteliği hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. ABD'li yetkililer, İran'ın ABD topraklarında ve denizaşırı bölgelerde geniş çaplı saldırılar düzenleme kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte belirli kişileri hedef alan tehditlerin güvenlik birimleri tarafından ciddiye alındığı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, Bessent'in İran yönetiminin tehditleri karşısında geri adım atmayacağını ve Tahran'ın ekonomik kaynaklarını hedef alan yaptırımları uygulamayı sürdüreceğini açıkladı.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 3

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARIN BAŞINDAKİ İSİM

Bessent, ağustos ayından bu yana İran ekonomisini uluslararası finans sisteminden ve ticaret ağlarından uzaklaştırmayı amaçlayan yaptırım politikasını yönetiyor. Daha ağır yaptırımlar ve ticaret yollarına yönelik kısıtlamalarla Tahran'ın gelir kaynaklarının kesilmesi hedefleniyor.

ABD yönetiminin yaptırım politikasındaki öncelikli hedeflerinden biri, İran'ın en güçlü askeri yapılanması olan ve ülke ekonomisinin önemli bir bölümünde etkili olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) finansal kaynaklarını kurutmak.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 4

Washington, İran'ın petrol gelirlerini, uluslararası ticaret bağlantılarını ve finansal işlemlerini sınırlandırarak Tahran yönetiminin ekonomik hareket alanını daraltmayı amaçlıyor.

Trump yönetimi, yaptırımların İran ekonomisi üzerindeki etkisinin giderek arttığını savunuyor. ABD'li yetkililere göre İran'ın para birimindeki değer kaybı, ekonomik daralma ve halkın yaşam koşullarındaki kötüleşme, uygulanan yaptırımların sonuçlarını ortaya koyuyor.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 5

SAVAŞ İRAN'IN ASKERİ VE EKONOMİK YAPISINDA AĞIR TAHRİBATA YOL AÇTI

28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, Tahran yönetimi açısından ağır kayıplara neden oldu. İran'ın askeri tesisleri, füze altyapısı, nükleer programıyla bağlantılı noktaları ve üst düzey yönetim kadrosu saldırıların hedefi oldu.

Savaşın ilk günlerinde İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi, ülkenin siyasi ve askeri yapılanmasında büyük bir kırılmaya yol açtı. Üst düzey askeri komutanların ve yöneticilerin de hayatını kaybettiği saldırılar, İran'ın komuta yapısını önemli ölçüde sarstı.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 6

İran'ın askeri altyapısında meydana gelen hasarın yanı sıra enerji tesisleri, sanayi bölgeleri ve elektrik altyapısına yönelik saldırılar ülke ekonomisini de ağır bir yük altında bıraktı. Yıllardır uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan İran, savaşın getirdiği yeni maliyetlerle karşı karşıya kaldı.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 7

İngiltere Parlamentosu Kütüphanesi'nin ağustos ayında yayımladığı değerlendirmeye göre İran'ın para birimi dolar karşısında tarihi düşük seviyelere gerilerken yıllık enflasyon yüzde 84'e ulaştı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise İran ekonomisinin 2026 yılında yüzde 5,4 küçülebileceği tahmininde bulundu.

İşsizlik, enerji kesintileri, üretimdeki daralma ve ticaret yollarındaki aksamalar, savaşın İran halkı üzerindeki etkilerini daha da ağırlaştırdı. Böylece askeri tesislerdeki hasar, ülkenin ekonomik ve toplumsal yaşamında da ciddi sonuçlar doğurdu.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 8

ABD DE SAVAŞIN AĞIR FATURASIYLA KARŞI KARŞIYA

Savaşta ağır kayıplar veren tek taraf İran olmadı. Tahran yönetiminin misilleme saldırıları, Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini ve Washington'ın bölgedeki askeri varlığını da etkiledi.

ABD Savunma Bakanlığı müfettişliğinin değerlendirmesine göre İran'ın saldırıları, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerinde yüzlerce bina ve yapının hasar görmesine yol açtı.

Saldırılar sonucunda Amerikan ordusunun önemli miktarda mühimmat kullandığı ve bazı mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığı da bildirildi.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 9

Reuters'ın 27 Ekim tarihli haberinde ise ABD'nin İran savaşındaki askeri harcamalarının 47 milyar doları aştığı aktarıldı. Pentagon verilerine dayandırılan bu rakam, savaşın Washington açısından da ne kadar ağır bir maliyet oluşturduğunu ortaya koydu.

İran'ın askeri kapasitesinde meydana gelen kayıplar ve ekonomik yıkım, ABD'nin ise askeri üslerinde yaşadığı hasar, mühimmat tüketimi ve artan savaş harcamaları, çatışmanın iki taraf açısından da ağır sonuçlar doğurduğunu gösterdi.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 10

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ KÜRESEL TİCARETİ SARSTI

Savaşın en önemli cephelerinden biri de dünya enerji ticaretinin kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı oldu. İran'ın boğazdaki geçişleri kısıtlaması ve bölgedeki gemilere yönelik saldırılar, uluslararası deniz ticaretinde ciddi aksamalara yol açtı.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş öncesine kıyasla keskin biçimde geriledi.

ABD ise İran limanlarına yönelik deniz ablukası uygulayarak Tahran'ın petrol ihracatını ve ticari faaliyetlerini sınırlandırmaya çalıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yalnızca İran'ın gelirlerini değil, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası ticaretin işleyişini de etkiledi. Washington yönetimi, deniz ablukası ve ekonomik yaptırımlarla İran'ın savaş sonrasındaki toparlanma imkanlarını da sınırlamayı hedefliyor.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 11

TRUMP YÖNETİMİNDE ÜST DÜZEY İSİMLER KORUMA ALTINA ALINDI

NYT'nin haberinde Bessent'in askeri üsse taşınmasının, Trump yönetimindeki üst düzey yetkililerin güvenlik gerekçesiyle korunaklı konutlara yerleştirilmesinin son örneği olduğu belirtildi.

Gazeteye göre geçen yıl en az yarım düzine üst düzey yönetim yetkilisi Washington çevresindeki evlerinden ayrılarak askeri üslere veya daha güvenli konutlara taşındı. Bu isimler arasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Stephen Miller ve dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi de yer aldı.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 12

Bondi'ye yönelik güvenlik önlemlerinin artırılmasında, ABD ordusunun Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Caracas'taki saklandığı yerden alarak New York'a götürmesinin ardından kendisine yöneltilen tehditlerdeki artışın etkili olduğu belirtildi.

Trump yönetimi, üst düzey yetkililere yönelik tehditlerin tamamının İran kaynaklı olmadığını vurgularken, güvenlik önlemlerinin kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 13

İRAN'IN TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST PLANI İDDİASI

ABD ile İran arasındaki gerilimde geçmişten gelen güvenlik başlıkları da bulunuyor. Trump, Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü insansız hava aracı saldırısına emir vermişti.

ABD'li savcılar 2024 yılında, Devrim Muhafızları adına hareket ettiği öne sürülen Farhad Shakeri hakkında, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Trump'a suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla dava açmıştı.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 14

Söz konusu saldırının planlanması sürecinde görev alan bazı eski ABD ulusal güvenlik yetkilileri de İran kaynaklı tehditlerle karşı karşıya kalmıştı.

Joe Biden yönetimi döneminde bu isimlerden bazılarının devlet tarafından sağlanan güvenlik korumaları sürdürülürken Trump, yeniden göreve gelmesinin hemen ardından bazı eski danışmanlarının koruma önlemlerini iptal etmişti.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 15

WASHINGTON YENİDEN SAVAŞMAK YERİNE YAPTIRIMLARA AĞIRLIK VERİYOR

Bessent'in güvenlik gerekçesiyle askeri üsse taşınması, ABD'nin İran politikasında askeri ve ekonomik gelişmelerin iç içe geçtiği bir dönemde yaşandı.

Trump yönetimi, savaş sırasında İran'ın askeri altyapısına ağır darbeler indirirken Tahran'ın ekonomik kaynaklarını da hedef almaya devam ediyor. Washington'ın önceliği, petrol gelirlerini ve uluslararası ticaret bağlantılarını sınırlandırarak İran yönetiminin ekonomik gücünü zayıflatmak.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 16

Ancak ABD istihbaratının NYT'ye aktarılan değerlendirmelerine göre İran'ın sertlik yanlısı yönetimi, ağır ekonomik koşullara rağmen iktidarını korumakta kararlı. Bu durum, yaptırımların tek başına İran'da rejim değişikliğine yol açmasının beklenmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Böylece Washington, bir yandan İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken diğer yandan yeni ve büyük çaplı askeri operasyonların maliyetinden kaçınmaya çalışıyor.

İddia ABD basınından: İran tehdidi ABD Hazine Bakanı Scott Besseent'i evinden etti! 17

Bessent'in askeri üsse taşınması ise savaşın etkilerinin yalnızca cephede kalmadığını, Washington'daki üst düzey karar alıcıların güvenlik önlemlerine kadar uzandığını ortaya koyuyor.

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