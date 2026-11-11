İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırım politikasını yöneten Hazine Bakanı Scott Bessent, güvenlik endişeleri nedeniyle Washington yakınlarındaki evinden ayrılarak bir askeri üsse taşındı. New York Times'ın (NYT) konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı özel haber, Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin güvenlik önlemlerinin yeniden artırıldığını ortaya koydu.

NYT'nin haberine göre ABD'li yetkililer, son haftalarda mevcut ve eski Amerikan yetkililerine yönelik İran kaynaklı tehditlerin daha ciddi bir aşamaya ulaştığı değerlendirmesinde bulundu. Bessent'e yönelik tehditlere ilişkin istihbarat bilgileri de bu değerlendirmede etkili oldu.

Bessent'e yönelik tehditlerin boyutu ve niteliği hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. ABD'li yetkililer, İran'ın ABD topraklarında ve denizaşırı bölgelerde geniş çaplı saldırılar düzenleme kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte belirli kişileri hedef alan tehditlerin güvenlik birimleri tarafından ciddiye alındığı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, Bessent'in İran yönetiminin tehditleri karşısında geri adım atmayacağını ve Tahran'ın ekonomik kaynaklarını hedef alan yaptırımları uygulamayı sürdüreceğini açıkladı.