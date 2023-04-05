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Pilottan kahramanlık hikayesi! Metrelerce yüksekteyken koltuğun altında gördü: Saniyeler içinde ölebilirdi
Güney Afrikalı bir pilot seyir esnasında koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark edince acil iniş yaptı. Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor. İşte bir kahramanlık hikayesi...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 18:03Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 18:03