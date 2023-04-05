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Pilottan kahramanlık hikayesi! Metrelerce yüksekteyken koltuğun altında gördü: Saniyeler içinde ölebilirdi

Güney Afrikalı bir pilot seyir esnasında koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark edince acil iniş yaptı. Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor. İşte bir kahramanlık hikayesi...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 18:03
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Pilottan kahramanlık hikayesi! Metrelerce yüksekteyken koltuğun altında gördü: Saniyeler içinde ölebilirdi

Times Live'in haberine göre, 4 yolcuyla pazartesi Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Rudolph Erasmus, yolculuğu sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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Pilottan kahramanlık hikayesi! Metrelerce yüksekteyken koltuğun altında gördü: Saniyeler içinde ölebilirdi

Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.

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Pilottan kahramanlık hikayesi! Metrelerce yüksekteyken koltuğun altında gördü: Saniyeler içinde ölebilirdi

Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.

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Pilottan kahramanlık hikayesi! Metrelerce yüksekteyken koltuğun altında gördü: Saniyeler içinde ölebilirdi

Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.

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Pilottan kahramanlık hikayesi! Metrelerce yüksekteyken koltuğun altında gördü: Saniyeler içinde ölebilirdi

Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.