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İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya saldırdı

İşgalci İsrail, Müslümanların kutsallarına saldırmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılarda 150'den fazla Filistinli yaralandı. Baskınların bitmesi beklenirken bu kez İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:35
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İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa’ya saldırdı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 561 fanatik Yahudi yerleşimci, Aksa'ya baskın düzenledi.

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İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

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İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İsrail polisinin de Harem-i Şerif'ten çekilmesinin ardından Mescid-i Aksa öğle namazına gelen Müslümanlar için ibadete açıldı.

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İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri dışarı çıkarmıştı. Polisin Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapatmasının ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.