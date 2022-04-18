İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya saldırdı

İşgalci İsrail, Müslümanların kutsallarına saldırmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılarda 150'den fazla Filistinli yaralandı. Baskınların bitmesi beklenirken bu kez İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.