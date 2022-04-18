18 Nisan 2022, Pazartesi
İsrail güçlerinin ardından Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
İşgalci İsrail, Müslümanların kutsallarına saldırmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılarda 150'den fazla Filistinli yaralandı. Baskınların bitmesi beklenirken bu kez İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:35
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