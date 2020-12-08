İngiliz fizikçi Isaac Newton kıyamet tarihini hesaplamış! İşte o büyüleyici notlar

KIYAMET KORKUSUNDAN YAPTI... GÖREN ŞAŞTI KALDI!

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.