İşte dünyayı tedirgin eden çanta! Bir saatte milyonları öldürecek güce sahip

Krizlerin her geçen gün tırmanarak büyüdüğü ABD'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Donald Trump, koltuğu yeni Başkan Joe Biden'a devredecek. Dünya bugün yapılacak devir teslim törenine kilitlendi. Çünkü, milyonlar insanın açısından kritik öneme sahip olan evrak çantası, bugün olması gerektiği şekilde el değiştirmeyecek. Onun yerine iki askeri personel, farklı noktalardaki en az iki evrak çantasını taşıyacak.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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