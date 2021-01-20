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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İşte dünyayı tedirgin eden çanta! Bir saatte milyonları öldürecek güce sahip İşte dünyayı tedirgin eden çanta! Bir saatte milyonları öldürecek güce sahip Krizlerin her geçen gün tırmanarak büyüdüğü ABD'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Donald Trump, koltuğu yeni Başkan Joe Biden'a devredecek. Dünya bugün yapılacak devir teslim törenine kilitlendi. Çünkü, milyonlar insanın açısından kritik öneme sahip olan evrak çantası, bugün olması gerektiği şekilde el değiştirmeyecek. Onun yerine iki askeri personel, farklı noktalardaki en az iki evrak çantasını taşıyacak. Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 10:03 Dünyanın gözü bu çantada... Milyonlarca insan için hayati öneme sahip olan evrak çantası, bugün olması gerektiği gibi el değiştirmeyecek. Onun yerine iki askeri personel, farklı noktalardaki en az iki evrak çantasını taşıyacak. GALERİ DEVAM EDİYOR Takma adı nükleer futbol topu olan çantaların içerisinde, 'bisküvi' olarak tanımlanan, 3 inç (7,3 santimetre) ile 5 inç (13 santimetre) boyutlarında bir dijital yazılım olacak. Bir saat içinde milyonlarca insanın ölmesine yol açabilecek olan bu çantalardan birinin içerisindeki kodlar, saat 11:59:59'u gösterdiğinde geçersiz hale gelecek. Başkan Donald Trump'ın, çok uzun yıllardır süren bir geleneğ, bozarak halefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olması, nükleer saldırı ihtimali nedeniyle Amerikan başkanlarının her an yanında taşıdığı, takma adı 'nükleer futbol topu olan çantanın nasıl 'el değiştireceğine' dair tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD'de yemin törenlerinin belki de en önemli anlarından biri olan "nükleer futbol topu"nun devri, bu yıl Trump'ın kararı nedeniyle her yemin töreninde olduğu şekilde gerçekleşemeyecek.